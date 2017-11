¿Qué les espera a responsables de sobrecostos en alimentación escolar?

Las evidencias presentadas por la Contraloría General sobre nuevos casos de sobrecostos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) revivieron la indignación en el país ante las irregularidades que siguen cometiendo los funcionarios públicos en el manejo de esos recursos.



Uno de los casos más llamativos corresponde al ex alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, señalado de autorizar la compra de pechugas de pollo a 40.000 pesos, un precio muy por encima del promedio del mercado.

Otra de las denuncias señala al ex gobernador de Amazonas Manuel Carebilla por haber despilfarrado los recursos públicos al adquirir huevos por unidad a 900 pesos. Ambos ex funcionarios, que son solo una muestra de los involucrados en estos casos, están detenidos debido a que procesos penales por otros hechos. ¿Cuál es el impacto de estas revelaciones para ellos y el resto de implicados? ¿Por qué no se logra frenar esta situación?

Escuche también en esta edición del podcast ‘Al Cierre’, con Andrés Mompotes, ¿Qué impacto tiene el anuncio de que Estados Unidos empezará a discutir el próximo 14 de diciembre el fin de lo que se conoce como el principio de neutralidad en Internet?



¿Cómo afectará eso la libertad del uso de la red? Así mismo, qué hay detrás de la ola de impedimentos que deben resolverse en el Congreso para darle trámite en último debate al polémico proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP. Y qué trae la nueva temporada de Misi, que este viernes inaugura su tradicional espectáculo de Navidad con el objetivo de celebrar 30 años de vida artística y de emprendimiento cultural para sacar adelante el teatro musical en Colombia.



EL TIEMPO