Agencia de Tierras dice que no comprará predios invadidos

La Agencia Nacional de Tierras anunció que revisará los procesos de compra de predios que adelanta en Cauca porque no comprará tierras que tengan vicios de consentimiento.



Miguel Samper Strouss, el director de la Agencia, afirmó que no van a comprar un solo metro de tierra de fincas invadidas u hostigadas.

Incluso pidió la intervención de la Fiscalía para identificar quiénes son los responsables de los hechos violentos que se han venido presentando en algunas zonas de Cauca y que sean judicializados.



La Agencia emitió una directiva dirigida a sus funcionarios para que frenen los procesos de compra de tierras donde existan sospechas de que se ha presentado presión contra los propietarios o que hayan sido invadidos por terceros. "En ese caso, se suspenderán los estudios técnicos hasta esclarecer las condiciones que pusieron el predio en oferta", se lee en el documento.

​

“Aquí no vamos a tolerar violaciones a la propiedad privada. No vamos a tolerar ningún hecho que vulnere los derechos constitucionales de los propietarios. No vamos a comprar un solo metro de tierra de una finca invadida u hostigada”, sostuvo el director, Samper Strouss.



También se le solicitó a la Policía que defienda los derechos de propiedad en las zonas rurales del país. Y es que el pasado 29 de julio fueron detonados dos artefactos explosivos en fincas del norte del Cauca, se quemaron dos buses y más de 100 hectáreas de caña de azúcar.



JUSTICIA