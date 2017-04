Accidentalidad bajó en un 67 % en Semana Santa

17 de abril 2017 , 01:24 a.m.

Un balance positivo entregó este domingo la Dirección de Tránsito de la Policía sobre la movilidad en las carreteras durante lo corrido de la Semana Santa.



Desde el lunes pasado hasta este domingo se registró una cifra histórica de 8,4 millones de vehículos que se movilizaron por las carreteras del país. Y aunque hubo más tráfico, según el general Ramiro Castrillón Lara, director de Tránsito, los accidentes disminuyeron en un 67,9 por ciento.

Mientras que en la Semana Mayor del 2016 se reportaron 909 siniestros, este año la cifra bajó a 291 casos, registrados hasta las 6 de la tarde del domingo. En esos hechos resultaron heridas 401 personas.



La cifra de víctimas mortales también bajó en un 59 por ciento: mientras que en la Semana Santa del 2016 murieron 177 personas en las vías, este año las víctimas son 71: se salvaron 106 vidas.



Las cifras positivas también se mantuvieron en el Valle, en donde los accidentes se disminuyeron en 65 por ciento, aunque, en choques registrados en esas vías, cuatro personas fallecieron y siete más resultaron heridas.



Y en Santander, donde se movilizaron 186.000 vehículos, la accidentalidad bajó en un 86 por ciento.



El general Castrillón aseguró que aunque, en términos generales, el comportamiento de los colombianos en las carreteras “fue bueno”, la Policía sancionó a 7.615 conductores en todo el país, entre ellos a 1.302 que no portaban la licencia, 268 ciudadanos que manejaban cuando se encontraban en estado de embriaguez y 809 que no cumplían con la revisión técnico-mecánica. Entre los sancionados hay 1.446 motociclistas que irrespetaban las señales de tránsito y 289 conductores que adelantaron en sitio prohibido.



Uno de los accidente más graves fue el que se reportó el sábado en la vía que conduce al Sisga, en Boyacá. Dos personas murieron y tres más resultaron heridas luego de que el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, se salió de la vía y rodó por un abismo de más de 80 metros. Otro siniestro fatal fue el que causó la muerte, en la mañana del viernes, del cantante vallenato Martín Elías, en vías de Sucre.



Los Bomberos de Cundinamarca informaron que en la tarde del domingo, en Sesquilé, se atendió una emergencia por el choque de una buseta con una camioneta particular, en el alto de San Isidro. En el siniestro resultaron heridas nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad, que fueron trasladadas a centros médicos para su valoración por lesiones.



Además, en la noche del sábado estuvo cerrada la vía La Mesa-Bogotá, en el sector de Mondoñedo, luego de que por las fuertes lluvias se presentó un desprendimiento de rocas que afectó a un taxi que iba por la zona.



Y en la madrugada de este domingo, los Bomberos de Ubaté atendieron un accidente en la vía Zipaquirá-Ubaté por el volcamiento lateral de un camión, hecho que dejó una persona lesionada y llevó a cerrar temporalmente la vía por riego de combustible.

23.000 policías vigilaron las vías

La Policía Nacional dispuso de 23.000 uniformados para vigilar las carreteras. Adicionalmente, las autoridades pusieron en funcionamiento dos vehículos con drones y dos helicópteros “para vigilar las vías que presentan mayor congestión”, aseguró este domingo el general Castrillón.



El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, afirmó que al final del plan retorno, que culminaría este lunes, se habrían movilizado por tierra más de 9’300.000 vehículos.



También hubo un crecimiento en las terminales aéreas, en donde se espera una movilidad de 2,4 millones de viajeros.

Más de 569.000 vehículos regresaron a Bogotá

Unos 773.769 vehículos salieron de Bogotá durante la Semana Santa, y hasta las seis de la tarde de este domingo se había registrado el regreso de 569.325, que fueron vigilados por más de 1.200 policías en las vías de Cundinamarca.



Para facilitar la entrada por Soacha, la Policía habilitó en la tarde del domingo un carril de TransMilenio con el fin de que pudiera ser usado por los ciudadanos que ingresaban a la capital.



El uso del carril exclusivo desde el sector de El Tropezón hasta Venecia se mantuvo hasta la una de la mañana del lunes, así como la restricción de vehículos de carga de más de 3.4 toneladas.



Así mismo la carrera 7.ª quedó habilitada en un solo sentido para la entrada a Bogotá, con un flujo de 40 vehículos por minuto, según reportó la Dirección de Tránsito.



La Policía de Tránsito monitoreaba este domingo, desde el aire, el regreso por las entradas del sur y del norte, así como las vías de Boyacá y los Santanderes.



Con el fin de facilitar el regreso de los ciudadanos que viajaron a los Llanos, se habilitó la vía Villavicencio-Bogotá en un solo sentido desde la una de la tarde hasta las 9 p. m. de anoche. No obstante la restricción, en la tarde del domingo ciudadanos reportaban por redes sociales congestión en ese sector.



La entrada por el occidente se congestionó luego de que se reportó un desprendimiento de tierra en la vía Villeta-alto del Vino. Ante la emergencia, uno de los carriles tuvo que ser cerrado, por lo que las autoridades trabajaban este domingo en la remoción de la tierra.



