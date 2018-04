Abren investigación a guardián del Inpec por fuga en La Picota

El director de la cárcel La Picota, el coronel Germán Rodrigo Ricaurte, aseguró este lunes que el guardián del pabellón Ere Sur, en donde se encontraban dos internos que se fugaron el pasado fin de semana, está siendo sometido a una investigación disciplinaria por parte del Inpec.

El funcionario, según Ricaurte, habría estado bebiendo con los internos, de acuerdo con el informe de novedad que se generó después de conocerse la fuga de Olmedo Vargas Padilla y Jhon Alejandro Gutiérrez Rincón, exguerrilleros de las Farc quienes estaban a punto de salir en libertad, lo que el director de la Picota calificó como una falta grave.



“Hay una responsabilidad individual de un funcionario nuestro que no aplicó los protocolos de seguridad. Faltó a su profesionalismo, al parecer, los dos privados de la libertad les piden permiso para salir a la parte externa en busca de algún elemento, se confía los deja salir y ellos no regresan”, manifestó Ricaurte.

Hay una responsabilidad individual de un funcionario nuestro que no aplicó los protocolos de seguridad

Para el director de la penitenciaría, ubicada al sur de Bogotá, hubo un exceso de confianza por parte del dragoneante al permitir esta la salida, fue él quien le abrió el candado de la celda para que se fueran al patio, además, no se percató a tiempo de que estos no habían regresado a su celda por el posible estado de alicoramiento en el que se encontraba.



Las primeras pesquisas, explicó el coronel Ricaurte, dan cuenta que los internos se saltaron la pared que limitan con un barrio del sector de Usme. “No creemos que los internos hayan estado embriagados, porque estando borrachos no habrían podido saltarse la pared”, explicó el director de la Picota, descartando así la hipótesis que había surgido inicialmente de que los presos habrían salido por la puerta principal ante la mirada complaciente de otros guardianes. Aún no es claro el por qué estos internos deciden fugarse siendo que ya estaban a punto de obtener su libertad a través de Justicia y Paz.

