'No hemos invocado inmunidad para lograr impunidad': defensa de Prieto

A raíz del comunicado publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en varios medios de comunicación este miércoles, en relación a Roberto Prieto y en el que se señala que la inmunidad diplomática que cubre a sus directores ejecutivos, solo opera durante el periodo en que hayan ejercido sus funciones, la defensa del gerente de las campañas Santos Presidente se pronunció.

Los abogados de Prieto dicen que se puede concluir que su cliente "no tuvo acceso a la preparación de los proyectos durante el período que se desempeñó como Director Ejecutivo por Colombia y Perú, por los cuales la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación disciplinaria".



Además, que Prieto "no hizo uso indebido de información privilegiada" y que el BID ratifica, según ellos, que Prieto sí goza "de Inmunidad diplomática durante el período, y en el ejercicio legítimo de las funciones".



Los abogados confirmaron, además, que el argumento de la inmunidad es uno de los que están usando para solicitar el cierre de la investigación de la Procuraduría, pero, aclaran, "no se está invocando el argumento de la inmunidad para buscar impunidad".



"La investigación disciplinaria que cursa en la Procuraduría General de la Nación no se refiere a delitos comunes o violaciones al código de ética que rige para quienes hacen parte del Directorio Ejecutivo del BID, eventos que, efectivamente, no están cubiertos por inmunidad, pero que tampoco se han invocado para efectos de la investigación", señala, también, la defensa de Prieto.



Finalmente, argumentan que Prieto nunca ha tenido una investigación por parte del comité de ética del BID y que no ha invocado la inmunidad por las investigaciones que se centran en periodos diferentes a los de su periodo en esa institución.



Unidad investigativa