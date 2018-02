La muerte de María Andrea Cabrera fue un homicidio: abogado Granados

Pocas horas después de conocerse el informe oficial del Instituto de Medicina Legal con los resultados de la necropsia que el organismo le practicó al cadáver de la periodista María Andrea Cabrera Martínez, su familia –a través de su abogado de confianza– dio a conocer su postura ante las conclusiones científicas.



“Se encontró metanfetamina, sustancia alucinógena, –que concretamente se trata del llamado éxtasis– y esta sustancia, según dice Medicina Legal, estaba alojada en el estómago, en la región gástrica, y que es compatible con la hipótesis de que fue puesta en su bebida por parte de sus acompañantes”, explicó el abogado Jaime Granados Peña.

Agregó el defensor de la familia que existe el testimonio, que se convierte en una evidencia de que se trató de un hecho intencional. “De que terceros colocaron el éxtasis en su bebida y que esa sustancia mezclada con el alcohol, no consumidas voluntariamente, generaron la intoxicación que produjo su deceso”, preciso Granados Peña.



El abogado señaló que el padre de la víctima, el general retirado del Ejército Fabricio Cabrera, y su hijo Andrés, le encomendaron adelantar la defensa en este proceso.



“Puesto que para él (general Cabrera) y de nosotros, de acuerdo con lo que hemos podido estudiar en las últimas 48 horas y especialmente luego del informe de Medicina Legal, no abrigamos duda de que se trató de una muerte homicida, es decir de un delito, ya fuese de un homicidio doloso, por dolo eventual o preterintencional; lo que finalmente las pruebas determinen en las investigaciones que se deban adelantar”, manifestó Granados.

El abogado de la familia Cabrera explicó que los resultados fueron publicados por Medicina Legal luego de que el organismo consultara a la familia, y que el estudio científico arrojó que la joven periodista no era consumidora de ningún tipo de sustancia.



“No solamente porque su padre y su familia la conocían y sabían que no consumía drogas, además, científicamente se estableció dentro de la trazabilidad que se hace de la prueba de toxicología que no registró ninguna rastra de haber consumido sustancia alucinógena, no solo esa noche, sino en semanas anteriores", añadió.



Reiteró Granados lo dicho por el director de Medicina Legal que Cabrera había consumido poco alcohol.



“Hay un consumo moderado de alcohol, el grado de alcoholemia que aparece es 0.86 indicativo, por tanto, de un consumo absolutamente normal social de una persona joven en un establecimiento público abierto donde se expenden bebidas alcohólicas. Luego, no existe ninguna conducta en ese consumo de grado de alcohol que pudiese generar la muerte de un ser humano”, puntualizó Granados Peña.



