Abogado de amigas de María Andrea Cabrera aclara chat sobre ‘pepas’

15 de febrero 2018 , 09:12 a.m.

El penalista Alejandro Cadena anunció este jueves que está listo para denunciar por fraude procesal a quien pretenda usar un audio de la joven Lina León, enviado en un ‘chat’ de WhatsApp, como supuesta prueba de que ella y su amiga María Andrea Cabrera tenían ‘pepas’ la noche cuando esta última murió intoxicada por una mezcla de éxtasis y alcohol.

Este jueves, precisamente, el audio fue revelado por EL TIEMPO tras conocer la declaración de Jaime Esparza, uno de los jóvenes que estaba con ellas en un amacedero capitalino llamado Mint Social Club en la madrugada del pasado 4 de febrero. La defensa de Esparza aportó el mensaje de Lina León dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía.



Según Esparza, a las 10:19 de la noche León le escribió al WhatsApp. “Me dijo: ‘Bueno, qué es lo que hay ome (sic) y me manda un audio donde me dice: ‘Ya tengo las pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Yo le respondo: Póngase seria. ¿Dónde están? Y me dice que en el restaurante Primi”, narró el joven.



“Es una canallada lo que se quiere hacer con Lina León. Era la mejor amiga de María Andrea, la que cuidaba al grupo, la que nunca bebía. Por eso, con frecuencia y a manera de chanza le hacían bromas”, explicó el penalista Cadena.



Agregó que la Fiscalía ya le preguntó a Lina por este episodio y varios testigos dieron fe de que la joven nunca bebía ni consumía sustancias alucinógenas.



“Se podría decir, con respeto, que era la mojigata del grupo. Ellas se decían 'twins' (gemelas) con María Andrea, y fue Lina la que insistió en sacarla del amanecedero para buscar ayuda”, añadió.



Para el abogado hay evidencia suficiente que irá destapando dentro del proceso, que demuestra que María Andrea y sus amigas sospecharon esa misma madrugada que les habían echado algo en el trago y eso también quedó registrado en varios chats que ya están bajo custodia de la Fiscalía.



Tal como EL TIEMPO lo reveló hoy, Esparza reveló que él había consumido media pepa suministrada por Mauricio Ladino, quien le llevaba más de diez años de edad al grupo de amigos la rumba.



