Cargos a Correa, enlace de la ANI en el Congreso en caso Odebrecht

Juan Sebastián Correa Echeverry, enlace entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Congreso, será la quinta persona que responderá ante la justicia por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia.



Por la corrupción generada por la firma brasileña están presos el excongresista Otto Bula, el exviceministro de Transporte Gabriel García, el contratista Andrés Cardona y el empresario Enrique Ghisays.

Correa aparece en el capítulo del sobornos de 4,6 millones de dólares que se habrían pagado para obtener megaconcesiones desde el 2014. Es el mismo caso por el que será llamado a juicio Bula, a quien la Fiscalía le imputó cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito.



En el expediente están los testimonios de Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, y de su amigo Andrés Giraldo, quienes aseguran que fue Correa quien cuadró la cita con Bula en abril del 2015. Ellos afirman, en todo caso, que el contacto no fue para recibir el millón de dólares que Bula asegura haberles llevado por petición del exdirectivo de Odebrecht Eleuberto Martorelli.



A Correa también lo enreda su papel de enlace entre el polémico senador Bernardo Miguel Elías –contra quien la Fiscalía compulsó copias para que lo investigue la Corte Suprema– y el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.



Esa entidad dijo este viernes que Correa Echverry “no tenía nivel de decisión ni acceso a información privilegiada de los proyectos, así como tampoco influía en determinaciones de tipo técnico o legal de la entidad”. Agregó que irá a labores administrativas en tanto avanzan las investigaciones.



La defensa de David Zuluaga

El exgerente de la campaña uribista del 2014, David Zuluaga, fue escuchado este viernes en interrogatorio por la Fiscalía. Dos investigadores viajaron desde Bogotá para escucharlo en Estados Unidos por el contrato firmado con el estratega brasileño ‘Duda’ Mendonça, parte de cuyos honorarios habría sido pagada por Odebrecht.



El abogado Jaime Granados, que representa a David Zuluaga, afirmó: “Quien negoció los honorarios del asesor brasileño fue personalmente Óscar Iván Zuluaga. Nadie más intervino en eso”.



