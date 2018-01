A Gustavo Moreno lo atacó un perro criollo en Batallón de Artillería

El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera fue atacado por un perro. “Sufrió un rasguño producto de un apretón”, aseguró un allegado al recluso. Sin embargo, recibió el tratamiento médico del caso por parte de su EPS particular, de modo preventivo.



El ataque del canino al testigo clave del llamado ‘cartel de la toga’ ocurrió el pasado 2 de enero a las 11 de la mañana, cuando el interno caminaba por la zona común fuera de su celda en el Batallón de Artillería #13, en el sur de Bogotá, en donde se encuentra recluido.

Una fuente cercana a Moreno confirmó que el exfiscal jugueteaba con el animal: “Le llamó la atención, empezó a molestarlo y este intentó morderlo”. Este diario obtuvo el informe clínico y una fotografía en la que se observa una pequeña herida.



Además, EL TIEMPO pudo establecer que Moreno le envió una carta al comandante encargado del Centro de Reclusión Militar (CRM) en el que le expresa sus agradecimientos por la atención después, según él, de haber sido “mordido por un perro”. En el documento expresa que se “encuentra en óptimas condiciones” y que desde su punto de vista “es una herida leve que no implica mayor preocupación distinta a la atención médica ya prestada”.



Su médico particular ordenó se le practicaran exámenes de laboratorio y se le aplicara la vacuna antirrábica. Fueron en total 4 inyecciones.

El perro, que no pertenece a los que reciben adiestramiento por parte del Ejército, es uno de raza criolla que permanece en el área en donde están los reclusos, debido a que estos les ofrecen alimento.



La fuente confirmó que al canino le practicaron los análisis y estos arrojaron que no estaba contagiado de ningún tipo de enfermedad.

Moreno continúa a la espera de que un avión de los Estados Unidos venga a recogerlo, luego de que el presidente Juan Manuel Santos aprobara la solicitud de extradición. En EE. UU es señalado del delito de lavado de activos en un proceso en que fue salpicado por las denuncias que hizo en ese país el exgobernador Alejandro Lyons.



El exfiscal hizo parte en Colombia de un entramado corrupto con el que se obtuvieron prebendas judiciales a políticos investigados por diferente delitos, esto a cambio de jugosas sumas de dinero.



