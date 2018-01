59 colombianos siguen presos en Venezuela injustamente

Aunque desde el 21 de noviembre el juzgado 27 de primera instancia de Venezuela decretó la libertad plena de los 60 colombianos presos en ese país acusados de supuestamente ser paramilitares, su defensa denunció que siguen en la sede de la Policía Bolivariana La Yaguara en condiciones infrahumanas. Solo se otorgó, hace un mes, la libertad a uno de ellos: Marín Gutiérrez Cera.

En el auto que ordena su libertad se advierte que los colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”.



Los colombianos fueron capturados en distintos operativos en el área metropolitana de Venezuela en agosto de 2016. Tienen entre 26 y 65 años, y en el grupo hay dos mujeres.



El abogado Sergio Aranguren denunció que en la cárcel solo reciben comida una vez al día, no tienen medicina y les dan agua ocasionalmente. “Siguen los tratos crueles e inhumanos de los colombianos privados ilegítimamente de la libertad. Ellos son padres de familia, no son delincuentes, y ya tienen su libertad”, dijo.



“Nos encontramos en una situación de separación de poderes públicos y con procesos que soslayan los convenios internacionales y un principio constitucional que es de obligatorio cumplimiento”, agregó .



La Cancillería, a través del consulado de Colombia en Caracas, ha adelantado asistencia jurídica para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los capturados. Pese a estas acciones y al llamado de la Procuraduría, el Gobierno de Venezuela no los ha liberado. La Procuraduría sostiene que Venezuela debe cumplir la sentencia y respetar los acuerdos internacionales.



JUSTICIA