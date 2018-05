Imputan  a militares por ejecución extrajudicial en vereda de Ibagué

Los militares Duberney Lugo, Benicio Vargas y el coronel José Luis Martínez fueron imputados por la Fiscalía con los delitos de homicidio en persona protegida y falsedad ideológica en documento público por estar implicados, según las investigaciones, en la ejecución extrajudicial de dos hombres en la vereda la Tigrera en jurisdicción de Ibagué.

Por este caso, en el que fueron asesinados Álvaro Rodríguez Buitrago y Marco Antonio Quiroga, ninguno de los implicados aceptó los cargos. Además, los militares tienen suspendidas las órdenes de captura porque hacen parte de la Justicia Especial para la Paz. Por este motivo no hay medida de aseguramiento y están en libertad.



Por su parte, desde la Organización Defensora de Derechos Humanos Colectivo, que representa a las víctimas, aseguraron que estos casos no deben ser remitidos a la JEP.



“En el presente caso se puede analizar cómo y de qué manera actuaban miembros del Ejército Nacional cometiendo esta serie de ejecuciones extrajudiciales en la región caribe. No obstante ha comenzado hacer carrera la remisión de estos casos ante la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz, por estar ya en funcionamiento”, dice la organización.



De igual manera, explican, que la Ley 1820 de 2016 sentencia que los delitos de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, se encuentran excluidos del acuerdo.



