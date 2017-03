No se han encontrado indicios sobre violación de soberanía venezolana

El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien se encuentra en Cartagena, señaló que hasta el momento no hay indicios de la incursión de una aeronave venezolana en zona rural de Villa del Rosario (Norte de Santander), como lo denunciaran varios pobladores, por lo que no ha dado trámite ante la Cancillería de una queja formal para violación de la soberanía.



“Estamos desde las 12 del día de ayer recogiendo toda la información que nos permita establecer si hubo o no el incidente. Yo debo confesarles con toda franqueza: hoy no tengo documentación para decir que ese incidente sucedió en territorio colombiano. No tenemos las trazas de radar que nos lo indiquen, no tenemos los testimonios trazables de la torre de control del aeropuerto de Cúcuta que nos lo indiquen”, dijo Villegas.



El jefe de la cartera castrense señaló: ”tenemos vídeos que no muestran que eso haya sucedido de este lado del río, en fin, estamos haciendo toda la investigación. Por el momento no tengo razones para iniciar una gestión en la Cancillería declarando un incidente en la frontera, pero seguimos haciendo todas las investigaciones. Ustedes saben que más celosas que nuestra Fuerza Pública no hay nadie y cuando hay un incidente, así lo hacemos conocer y que se dé tramite a través de la Cancillería, pero cuando no lo hay también somos capaces de reconocerlo”, afirmó.



Habitantes del corregimiento de Río Frío afirmaron que un helicóptero militar venezolano aterrizó ayer (miércoles) en la población y se llevó a dos personas y que el aeropuerto de Cúcuta podría confirmar la denuncia, situación que con base en la información recibida por el ministro de la Defensa fue desmentida.

