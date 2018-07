'Rostros del Pacífico Sur', el homenaje a las mujeres de Tumaco

La muestra ‘Rostros del Pacífico Sur’, compuesta por 96 retratos, 30 fotografías y un documental, es un homenaje a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual de Tumaco (Nariño). Este trabajo es el resultado de dos años de trabajo realizado por la campaña No Es Hora De Callar y EL TIEMPO Casa Editorial, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. La exposición refleja la esperanza y la valentía de un grupo de personas que decidieron continuar con sus vidas, pese al dolor y la tragedia que tuvieron que afrontar.



'Rostros del Pacífico Sur', que estuvo en el Museo de Antioquia en octubre del 2017 y en el Centro Cultural Gabriel García Márquez el pasado mes de mayo, estará abierta al público en el Parque Jaime Duque hasta el 31 de julio.

Este trabajo hace parte de Proyecto Tumaco, una iniciativa de la campaña No Es Hora De Callar que contó con el apoyo de varios periodistas y voluntarios, quienes capacitaron a 120 sobrevivientes en el manejo de redes sociales, periodismo, empoderamiento económico y manejo de trauma y dolor. En el documental se puede evidenciar cómo a través de la imagen y el periodismo se puede transformar vidas.



Pese a los problemas sociales, olvido y abandono y las condiciones precarias en las que viven la mayor parte de las familias de Tumaco, la exposición muestra otra cara de esta población del Pacífico sur colombiano. Tumaco no solo convive con la violencia, la ilegalidad y el narcotráfico; también hay un gran espacio para el empuje de los tumaqueños, para sus sueños y la esperanza.



En el quinto episodio del podcast de No Es Hora De Callar, Juan Manuel Vargas, reportero gráfico de EL TIEMPO y quien hizo las fotografías, en diálogo con Jineth Bedoya Lima, subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña, cuenta cómo trabajar por dignificar y empoderar a estas mujeres le cambió la vida.



“Fue un proceso de un año en el que me involucré con cada una de ellas, compartiendo, sonriendo y ganando su confianza. Aunque el proceso al comienzo no fue fácil, valió la pena. Cada una de ellas me cambió, me enseñó algo. Estas mujeres son mi otra familia”, señaló Juan Manuel.



Les invitamos a conocer la historia de fuerza, valentía y esperanza de estas 120 mujeres en el parque Jaime Duque hasta el 31 de julio, y a escuchar el podcast semanal de #NoEsHoraDeCallar.

NO ES HORA DE CALLAR