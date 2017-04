Excarcelación masiva, factor decisivo para caída de hacinamiento

En tan solo cuatro meses han recuperado su libertad 2.846 personas en el país, con lo que el hacinamiento carcelario pasó en un tiempo récord de 51,79 por ciento en diciembre del año pasado a 49,86 este martes.

Esa cifra de hacinamiento es la más baja desde diciembre del 2014, pues, según cifras del Inpec, en abril del 2016 estaban bajo su custodia 122.542 personas, en 2015 eran 120.285 y a corte del mes de abril de este año son 117.925.



Analistas consultados señalaron que esa reducción está vinculada a varios factores, algunos de los cuales mantendrán esa tendencia en los próximos meses.



Uno de ellos es la aplicación de la ley 1760 del 2015 que estableció un año como tiempo máximo que una persona puede permanecer privada de la libertad de forma preventiva cuando esté sindicada por delitos no graves y dos años para delitos graves. Jueces del país ya han ordenado libertad para 1.500 personas.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha cuestionado ese tipo de decisiones y ha pedido una política criminal que evite las excarcelaciones masivas.



En el año 2014 se transformó el código penitenciario que, entre otras cosas, flexibilizó los requisitos para conceder prisión domiciliaria. Por cuenta de esa medida ha aumentado el número de personas con casa por cárcel, al pasar de 52.860 en abril del 2016 a 59.695 en el 2017.



El exvicefiscal Francisco José Sintura afirmó: “La respuesta al hacinamiento no puede ser una excarcelación masiva. Esta debe llevar a la construcción de nuevos centros carcelarios frente a la demanda de plazas”.



Esa posición fue apoyada por el exfiscal Guillermo Mendoza Diago quien señaló: “Esta no es la solución más indicada para resolver el problema, sobre todo cuando el procedimiento que se emplea es improvisado”.



El viceministro de Justicia, Carlos Medina, señaló que a mitad de este año empezará a aplicarse otra ley fundamentada en que se limite la privación preventiva de la libertad. Y agregó que “las pretensiones de demandas por privación injusta de la libertad ascienden a 23 billones de pesos, situación que hace insostenible la privación de la libertad cuando no se hace un uso adecuado de la medida de aseguramiento”.

Añadió que está caminando en el Congreso otra norma que pide una revisión de las medidas de prisión domiciliaria, libertad condicional y el permiso de 72 horas, con lo que podrían recuperar la libertad unas 7.000 personas.



Juan Carlos Forero, decano de Derecho de la Universidad del Rosario, dice que mantener a la gente detenida sin condenas afecta al Estado. “Las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales. Tenemos a muchas personas detenidas sin definirles si son culpables o inocentes”, dijo.



La ley de amnistía e indulto para guerrilleros de las Farc e integrantes de la Fuerza Pública también impacta e impactará el hacinamiento. De hecho, en lo corrido de este año 355 personas han recuperado la libertad y 24 guerrilleros que estaban detenidos fueron trasladados el lunes a la zona veredal de Mesetas, Meta.



A esas cifras se sumarán los integrantes de la Fuerza Pública que están pendientes de fallos de jueces de ejecución de penas para recuperar su libertad en espera de que sus procesos vayan a la justicia especial para la paz (JEP).



El Inpec señala que otro de los factores que ha presionado el nivel de hacinamiento es la protesta de los guardianes que impiden el ingreso de detenidos que hoy están represados en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía del país.



