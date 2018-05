‘Se requieren pruebas para establecer fechas en casos de extradición’

Una defensa de la labor que hasta el momento ha cumplido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo su presidenta, Patricica Linares. En entrevista con EL TIEMPO, la magistrada aseguró que el tribunal no maneja ideologías y lo que busca es contribuir a la reparación de las víctimas. Confió en que el Congreso apruebe cuanto antes el llamado código de procedimiento de ese tribunal.

¿En qué nivel de operación está la JEP?

​

Estamos trabajando en pleno; el acto legislativo 01 del 17 nos lo permite. Tenemos un marco normativo que si bien está incompleto, porque falta la norma de procedimiento que ya está en el Congreso, nos permite avanzar y cumplir con tareas muy amplias.



¿Este Congreso podrá evacuar ese proyecto?



Estamos optimistas. La propuesta fue presentada con mensaje de urgencia y de insistencia, lo que acorta los tiempos. Varios sectores del Congreso manifestaron que ese proyecto es prioritario en esta legislatura.



Hay un gran debate sobre las facultades de la JEP para pedir pruebas cuando existen solicitudes de extradición...



El artículo 19 transitorio del acto legislativo implica que si los delitos son cometidos antes de una fecha, quedarán cobijados por la JEP, y si lo hacen después, ya no quedarán bajo este paraguas.



Cuando habla de pruebas, ¿a qué se refiere exactamente?



Como la tarea es muy concreta y específica, para determinar cuándo se cometen esos hechos –si antes o después de la fecha–, no basta el dicho de alguien, tiene que quedar debidamente establecido.



¿Hasta dónde pueden llegar en eso de las pruebas?



Se está haciendo con toda la responsabilidad y el rigor, y atendiendo siempre el marco normativo que se nos impone.



¿Usted cree que se rompió la idea de que la JEP iba a ser una cacería de brujas?



La jurisdicción lleva funcionando tres meses y medio, y creo que ha mostrado su disposición a cumplir de manera certera y rigurosa las tareas que le corresponden. Este no es un tribunal ni de venganza ni con ideologías de uno u otro lado. Los jueces tienen la función de administrar justicia, que en este caso es restaurativa, con la vocación de ayudar a superar el conflicto y contribuir a la reparación de las víctimas.



¿Cuándo vamos a tener pronunciamientos de fondo por parte de la JEP?



Yo creo que esto se logra a comienzos del segundo semestre de este año, pero hay otro tipo de decisiones que ya se están adoptando. No me puedo comprometer a decir cuándo se darán sentencias, pero se está trabajando a pleno.



Con la cantidad de solicitudes que tiene la JEP y las que vienen de justicia y paz, ¿no teme que el sistema colapse?



Debemos actuar a través de criterios de selección y priorización; no podemos atender a la vez todos y cada uno de los delitos o situaciones cometidas en medio siglo.



Hay preocupación sobre las reglas de juego de la JEP y el cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué opina?



Los acuerdos, como lo dijo la Corte Constitucional, son parámetros de interpretación, y quien ingrese a la jurisdicción deberá cumplir de manera estricta e inequívoca todas las condiciones que le impone el sistema y que se le impondrán a través de las decisiones adoptadas.



¿Ve superada la tormenta con el exsecretario Néstor Raúl Correa?



Sí. Ese es un tema administrativo que desde luego es importante, pero no son los grandes temas que debemos resolver. Seguiremos adelante con tareas concretas que tenemos que acelerar, como el diseño del sistema de representación de víctimas y el diseño de un sistema de monitoreo y vigilancia a las libertades condicionadas.



¿Cuál sería la función de este último?



Como esto supone otorgar libertades bajo ciertos presupuestos específicos, también supone la responsabilidad de hacer seguimiento, pero esto debió ser diseñado por la Secretaría Ejecutiva. Ahora se trata de acelerar; algunos hablan de sistemas electrónicos, otros de que la persona pueda estar reportándose a autoridades civiles, pero no me quiero adelantar.



¿Qué se puede emular y qué no se debe repetir de Justicia y Paz?



Justicia y Paz abrió la puerta para entender la importancia de la verdad para poder avanzar en la superación del conflicto. También enseñó el manejo de espacios judiciales con participación de las víctimas, no porque lo propiciara, sino porque se suscitó expectativa alrededor de ese proceso para víctimas, organizaciones y muchas entidades del Estado.

Sigue polémica

Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se pronunció en contra de la polémica resolución con la que la Sección de Revisión de ese tribunal suspendió la extradición de Jesús Santrich. “Me aparto de la decisión”, tuiteó en redes.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com