Emiten orden de captura contra exdirector de la Uiaf, Mario Aranguren

En una sala del Tribunal de Bogotá se revocó la absolución de dos funcionarios de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren y Luis Eduardo Daza Giraldo, investigados por el escándalo de las ‘chuzadas’ en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

"Para la sala no cabe duda que los procesados coordinaron ser parte de la organización delictual", aseguró el magistrado a cargo de la decisión.



Deberán pagar once años y medio de prisión y una multa de 183,3 salarios mínimos legales de la época en la que se cometieron los delitos. La decisión se da por los delitos de concierto para delinquir y prevaricato por acción.



El exdirector de la Uiaf, Mario Alejandro Aranguren Rincón y el entonces subdirector de la misma entidad, Luis Eduardo Daza Giraldo, estaban siendo investigados por revisar ilegalmente los movimientos financieros de magistrados y políticos porque afirmaban que un infiltrado de la mafia se movía en las altas cortes.



En el año 2013 fueron absueltos de cualquier responsabilidad por petición de la delegada fiscal en los alegatos finales del juicio que se adelantaba en su contra; sin embargo, el ministerio público apeló esa decisión.



La Fiscalía desde un inicio los acusó por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción y abuso de función pública, pero se retractó y afirmó en el juicio que no había suficientes pruebas para condenarlos.



“Puede decirse, incluso, que funcionarios de la Uiaf fueron engañados por servidores del Das", aseguró la delegada fiscal al respecto.



JUSTICIA