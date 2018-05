Elsy Serna, una mujer que decidió hablar a pesar del miedo y vergüenza

22 de mayo 2018 , 10:13 a.m.

22 de mayo 2018 , 10:13 a.m.

Elsy Serna, es una mujer muy valiente que después de haber sido víctima de desplazamiento forzado y violencia sexual, decidió hablar y emprender una lucha en pro de los derechos de las mujeres.

“Empecé a trabajar el proceso de violencia sexual sola en el municipio de Agustín Codazzi (Cesar) hace muchísimos años. Empecé a empoderar, a ayudar a muchas mujeres, y a sacarlas adelante”, recuerda Elsy.



Actualmente, es una persona empoderada que lidera y motiva a un grupo de mujeres que como ella son sobrevivientes de este flagelo. En el segundo episodio del Podcast de No Es Hora De Callar, la periodista Jineth Bedoya Lima habla con esta sobreviviente sobre cómo ha sido el proceso de dejar de ser víctima para convertirse en una lideresa.



Elsy fue víctima de desnudez forzada, un hecho victimizante cometido por la guerrila de las Farc, quienes usaban esta práctica como forma de sometimiento y humillación para la mujer. Después de elegir el silencio como una opción, conoció a una mujer que la motivó a hablar, a través de ella entendió que no era la única sobreviviente de este crimen. Fue entonces, cuando contó su caso e inició su proceso de empoderamiento.



El aborto forzado, la desnudez forzada, el acoso, el manoseo y la intimidación, también son violencia sexual. Sin embargo, en muchos casos esto se desconoce. Razón por la que esta lideresa recorre veredas, corregimientos y municipios para enseñarle a las mujeres cuáles son sus derechos y por qué es importante alzar la voz.



Con el apoyo de la Fundación Círculo de Estudio, Elsy ha logrado conformar una gran red de mujeres víctimas de violencia sexual que cuentan con acompañamiento psicosocial. A través de su voz y su valentía continúa trabajando en contra de este delito.



Existen centenares de personas anónimas que como Elsy transforman la vida de otros con su fuerza y su valor. Por esto, No Es Hora De Callar busca ser el parlante que difunda estos casos.