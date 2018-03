Duque votó, en compañía de Uribe, en el norte de Bogotá

A las 9:50 de la mañana, el candidato presidencial Iván Duque llegó al Instituto Pedagógico Nacional en la localidad de Usaquén, Bogotá, a ejercer su derecho al voto.



Lo hizo en compañía del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una hora y media antes, Duque había acompañado a Uribe a la mesa de votación número 1 de la Plaza de Bolívar.

En el séquito de Uribe, estaban además Duque, Nubia Stella Martínez, directora del partido Centro Democrático; Alicia Arango, jefe de debate del candidato; Edward Rodríguez, cabeza de lista por la Cámara de Representantes; el concejal de Bogotá Andrés Forero y el presidente de esa corporación, Daniel Palacios.



Duque fue la persona número 43 en meter el tarjetón en la urna de la mesa 17 de la institución educativa del norte de Bogotá.



A la mesa de votación se acercó en compañía de su esposa y sus tres hijos: Luciana, Matías y Eloísa, que comenzaron muy activos el día a las cinco de la mañana. Y votó con Matías, el segundo de sus niños, a quien le explicó cómo se tenía que marcar el tarjetón.



Después habló con la prensa un par de minutos.



La entrada y salida de Duque del centro de votación estuvo acompañado de aplausos y arengas de apoyo de los electores desprevenidos que se lo cruzaron cuando llegaron a votar. Incluso algunos de los que llegaron más temprano a ese centro de votación y se enteraron, por los periodistas y policías que llegaría el candidato a ese lugar, decidieron esperarlo.



Uribe, por su parte abandonó el centro educativo más rápido y su plan es viajar al mediodía a Rionegro a esperar los resultados.



Duque, quien se juega este domingo su aspiración presidencial en la Gran Consulta por Colombia en la que comparte tarjetón con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, le dijo a la prensa que agradece el apoyo de los colombianos e hizo énfasis en que si sale elegido garantizará que "Colombia no se convierta en una Venezuela".



"Hoy hemos votado por Colombia. Hemos votado para que nuestro país no sea una segunda Venezuela, hemos votado para pasar la página del derroche, hemos votado para pasar la página del clientelismo. Y votamos por Colombia, votamos por un país que no tenga odio de clases sino fraternidad; votamos por un país que tenga emprendimiento y que no se persiga a ningún sector productivo; votamos por una agenda social que nos permita cerrar la brecha de la pobreza, acabar con la pobreza...", fueron las palabras del candidato.

Iván Duque votó en el Instituto Pedagógico Nacional de Bogotá en compañía de su esposa y sus tres hijos Foto: Valentina Obando Jaramillo

Su camino hasta la salida estuvo obstruido por decenas de jóvenes, adultos mayores y familias con niños, a los que sus papás les decían que Duque será el próximo presidente, que le pidieron tomarse una foto con ellos.



También intercambió palabras con muchas personas, les habló sobre sus propuestas y a las 10:20, con más de una hora de retraso en su cronograma, salió para la sede del partido en la calle 66 con séptima donde participaría en una misa.



El plan de Duque para el mediodía es un almuerzo privado con su familia y a las cuatro de la tarde llegará al Hotel Bogotá Plaza para esperar los reportes minuto a minuto del escrutinio.



Valentina Obando Jaramillo

JUSTICIA