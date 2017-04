Denuncian que Policía no ayudó a mujer que murió en C.C. Santafé

El testimonio entregado por una taxista a la emisora 'La FM' da cuenta de las horas previas que vivió Claudia Rodríguez, la mujer que murió a manos de su expareja en el centro comercial Santa Fe.



Según el relato, Rodríguez reservó el taxi que la llevó desde su casa hasta el centro comercial Santafé donde trabajaba.



“Cuando la recogí ella estaba con su hija. La niña le dijo que la amaba mucho. Se subió al taxi y cuando yo arranco se nos prende (en otro carro) el tipo que la mató. Yo tomo por la autopista al Norte, lo esquivé tres veces. Me bajé en el Santa Fe a pegarle y no pude”.

La taxista, que se escucha muy afectada, dijo que Rodríguez le relató que venía de Medellín y que era oftalmóloga, y que tenía “mucho miedo”.



“Yo le di unas vueltas al centro comercial Santafé y sobre la autopista (Norte) encontré a una patrulla y le dije a la Policía que nos ayudara. Me dijo que ya iban a llamar al cuadrante. Incluso, le dije que llamara desde mi celular y la Policía no le ayudó”, precisó la mujer.



Según su testimonio, la mujer tenía mucho miedo y “no podía caminar de lo atemorizada que estaba”.



“Lo único que no hice fue tomarle una foto a la patrulla que supuestamente iba a ayudarla. El tipo se sonrió y no nos ayudó. Yo esquivé por todos los medios a ese señor y no pude. Ella me venía contando también que tenía un denuncio en un cuadrante, al que llamó desde mi celular y nadie le ayudó, nadie hizo nada”, indicó.



La taxista agregó que aunque ella dio varias vueltas por el centro comercial intentando ocultarse de Julio Alberto Reyes, él las persiguió.



“Cuando me pude enfrentar a él, me dijo que yo era una loca, que ella era su esposa y que yo no sabía qué había pasado entre ellos. Ella ya me había contado que se había venido de Medellín porque él le pegó”, afirmó.

Me abrazó, me dijo que tenía miedo y no puede hacer nada más por ella FACEBOOK

TWITTER

Según la taxista, al conocer la noticia no pudo contener la rabia porque “nadie quiso ayudar” a Rodríguez.



“Me abrazó, me dijo que tenía miedo y no puede hacer nada más por ella”, dijo la señora, quien indicó que no le gustaría que a alguna de sus hijas le pasara lo que le sucedió a Rodríguez y que esa fue su principal motivación.



“Aquí cada quien defiende lo suyo sin mirar al lado y eso no debería pasar”, afirmó.



Fuentes de la Fiscalía confirmaron que Reyes golpeó a su pareja en la casa donde vivían en Medellín y los vecinos intervinieron reteniendo al agresor y sacando de la vivienda al menor que estaba en el lugar.



El hombre fue capturado y llevado ante un juez por violencia intrafamiliar, pero el funcionario judicial consideró que había irregularidades en la captura y le concedió la libertad. La decisión fue apelada por la Fiscalía, pero sin éxito.



El pasado lunes, aproximadamente a la 1:30 p. m. –según confirmó el general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana– Reyes llegó a la óptica GMO del Centro Comercial Santafé, ubicado en el norte de la ciudad, discutió con Claudia y se fue.



El agresor regresó a las 7 p. m., la tomó como rehén y la asesinó. Tras intentar todo para que se entregara, la Policía le disparó y, herido, fue conducido al Hospital Cardioinfantil, donde murió.



“Cumplimos con los protocolos para estos casos de toma de rehenes (...), en este caso no conocíamos en su totalidad lo que estaba pasando dentro del inmueble y estábamos supeditados a la conversación que se tenía con el agresor”, afirmó el general Penilla.





Si usted es víctima o conoce algún caso de violencia puede comunicarse a la línea de atención gratuita 155. La línea es atendida por policías profesionales, abogados y psicólogos.



ELTIEMPO.COM*

*Relato de LA F.M.