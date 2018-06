El triple asesinato que enreda al poderoso exjefe de Comfasucre

Este jueves, por tercera vez en los últimos seis años, fue emitida una orden para enviar a la cárcel a William Martínez Santamaría, el poderoso y polémico exdirector de la Caja de Compensación de Sucre (Comfasucre).

A la extensa lista de procesos y cuestionamientos en su contra se suma una investigación penal por el asesinato de los hermanos Humberto Escobar Mercado, de 68 años; Prisciliano García Mercado, de 63, y Eusebio Osorio Mercado, de 53. El triple crimen fue perpetrado el pasado 25 de enero en el corregimiento La Guaripa, zona rural de Sucre, y por casi medio año Martínez logró salir avante de los señalamientos en su contra.



Todo ello, aunque desde el primer momento se comprobó que los hermanos fueron asesinados por empleados de Martínez cuando se encontraban cercando parte de un predio por el que mantenían una intensa disputa con el exdirector de Comfasucre: la hacienda La Concepción.



Esa finca tiene 1.300 hectáreas, pero en los documentos consta que Martínez solo compró 608. Desde el 2016, según el expediente, hombres armados habían impedido que los campesinos ocuparan su tierra, y fue necesaria una orden policial para que les permitieran volver.



Los hermanos, conocidos como ‘los Penso’ en Sucre, habían denunciado públicamente que su vida corría peligro, al menos desde el año 2015. Incluso, tres días antes del crimen les pidieron a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades locales que se tomaran medidas para proteger su integridad. De hecho, la Fiscalía dijo en las audiencias que se deben investigar las omisiones de varias instituciones para atender no solo las amenazas contra los hermanos sino por qué su reclamo por sus tierras no se movió por años en varios despachos.



Martínez Santamaría, cuyos contactos políticos son reconocidos, es uno de los dirigentes sucreños más cuestionados. En diciembre, la Procuraduría lo inhabilitó por 20 años para el ejercicio de cargos públicos por el desfalco de Comfasucre, entidad en la que estuvo durante 13 años.

Esa caja de compensación familiar fue por años una de las más golpeadas por malos manejos, según la Superintendencia del Subsidio Familiar. En su momento se habló de irregularidades por al menos 90 mil millones de pesos.



Martínez estuvo en la entidad hasta el 2014, cuando Comfasucre fue intervenida. Fue capturado además en el 2016 por los delitos de abuso de confianza calificado y falsedad en documento público, pero quedó libre poco después y desde entonces sus procesos no se habían movido.



Ahora tiene una orden de captura, bajo cargos de haber sido el cerebro del triple asesinato. Sin embargo, no lo han podido llevar a una cárcel porque completa una semana en una clínica de Sincelejo por supuestos problemas de hipertensión. El juez señaló, en todo caso, que el exdirector de Comfasucre deberá ir a la cárcel cuando salga del hospital, pues sus quebrantos de salud “son producto de una crisis” y no un impedimento para cumplir la prisión preventiva.



La medida de aseguramiento por homicidio agravado y perturbación de la propiedad en concurso homogéneo se impuso el pasado 7 de junio porque la juez consideró necesaria la reclusión de Martínez para proteger a los familiares de las víctimas que se encuentran ocupando el predio desde el día de la matanza. El crimen lo cometieron tres empleados de Martínez, dos de los cuales ya están detenidos, y según la investigación fue él quien les entregó las armas de fuego.



