A diario se reportan al menos 5 casos de violencia contra adulto mayor

Esta semana se conoció el crimen de María del Tránsito Mesa, de 74 años de edad, quien fue asesinada en su casa en la vereda Hato Viejo, del municipio de Aquitania (Boyacá).



Los agresores, que serían dos hombres, la golpearon y la violaron. La mujer murió debido a la gravedad de las heridas.

Cifras de la violencia

Con el caso de María del Tránsito Mesa ya son 893 denuncias por violencia contra el adulto mayor, según cifras entre enero y mayo del 2018 del Instituto de Medicina Legal. De estos 485 fueron mujeres mayores de 60 años.



De los 893 casos de agresión los principales responsables fueron los hijos (387), nietos (108), hermanos (100) y otros familiares.



Según datos de Medicina Legal, en violencia de pareja se han visto afectados 294 adultos mayores y en lesiones accidentales 120. Además han ocurrido 202 casos de homicidios, de personas mayores de 60 años, y 155 suicidios.



Por presunto abuso sexual, se han denunciado 46 casos contra adultos mayores. El año pasado en total fueron 67.

En el informe Forensis 2017, Medicina Legal advierte que en los últimos 10 años se han reportado 15.381 casos de violencia contra la población mayor.



Durante el 2017 fueron 1.944, la cifra más alta de los últimos años. De estos 587 se dieron en actividades relacionadas con el cuidado personal, 554 en actividades de trabajo doméstico y 385 en un desplazamiento.

¿Por qué ocurren estos casos? Opinión de un experto

Carlos Eduardo Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, indicó que la violencia hacia el adulto mayor y los niños está aumentando en los hogares. “Los perpetradores de la violencia contra el adulto mayor son los hijos, los nietos y otros parientes. Hay mayor descuido de los familiares, los abuelos no son bien atendidos y sus vida se ponen en peligro”, señaló.



“Ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia sexual contra el adulto mayor si bien no ha aumentado, no desaparece. El adulto mayor sigue siendo objeto de violencia sexual, no en las mismas proporciones que antes, pero siguen los casos”, agregó.



Valdés agrega que los casos de suicidio han venido aumentando por la desprotección de los familiares y los altos síntomas de depresión.



