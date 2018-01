Violencia en 13 regiones impidió una mayor caída en homicidios en 2017

Dos menores de edad fueron asesinados diariamente en Colombia el año pasado. El día más violento de la semana es el domingo, y diciembre fue el mes con más muertos.



De hecho, los tres días de celebración (8, 24 y 31 de diciembre) aparecen entre los 10 con más violencia en todo el 2017. Esos son algunos de los datos que aparecen en un documento de la Fiscalía General sobre la violencia homicida y que es uno de los insumos claves para enfrentar ese fenómeno criminal.

Aunque el homicidio sigue cediendo en el país –en el 2017 fueron 11.781, frente a 12.389 casos en 2016–, la tendencia nacional va en abierta contravía con 13 enclaves en los que, dice el estudio, los grupos armados están en disputa por las rentas ilegales, especialmente narcotráfico y minería ilegal. De varias de esas zonas salieron algunos frentes de las Farc en cumplimiento del proceso de paz que llevó al desarme y desmovilización de esa guerrilla. Además, en esas 13 regiones están los 27 municipios en los que, según la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, se concentra la mitad de todos los homicidios del país.



Como era de esperarse, las principales capitales aportan el más grande número de casos, en concordancia con su considerable número de habitantes. Pero la mayoría de ellas mantienen la tendencia a la baja, con excepción de Medellín y Cartagena, que tuvieron en el 2017 un incremento de 1,29 y 0,02 de muertes violentas por cada cien mil habitantes.



La tasa nacional está en 23,9, que es la más baja en 42 años y hubo 323 municipios que no tuvieron ni un asesinato durante el año pasado. Pero los buenos resultados siguen sin aparecer en importantes municipios intermedios y en decenas de pueblos. De hecho, hay 30 municipios que tienen una tasa superior a 100, un indicador que se ve en países en guerra o donde los Estados han colapsado o están a punto de hacerlo.



El informe de la Fiscalía identificó tres factores que, combinados, disparan la violencia: existencia de cultivos ilícitos, irrupción de nuevos grupos armados en la región y la cercanía de zonas de frontera terrestre o marítima (unido a la existencia de grandes ejes viales o fluviales). De los tres, señala el documento, es “la presencia de grupos armados y áreas en disputa” el factor que puede explicar el aumento de muertes violentas en varias zonas.

El fiscal Néstor Humberto Martínez le dijo a EL TIEMPO que el estudio demuestra que el homicidio no se puede manejar igual en todo el país y que hay fenómenos regionales y locales que deben ser tenidos en cuenta al momento de definir las estrategias para enfrentarlos. El documento señala que de los 50 municipios con mayor tasa de homicidios, 14 están en Antioquia; 8, en el Valle del Cauca; 6, en Cauca; 5, en Nariño; 4, en Chocó; 3, en Norte de Santander, y dos en Quindío. Cundinamarca, Guaviare, Santander, Bolívar, Caquetá y Putumayo tienen de a un municipio en esa lista.



La tasa más alta del país (272,75) está en San José del Palmar, en Chocó, donde el ‘clan Úsuga’ y el Eln se disputan antiguos territorios de Farc en los que hay cultivos de coca y rutas del narcotráfico. Le sigue Briceño, con tasa de homicidios de 218,84. En ese municipio antioqueño el valor en disputa es el oro.



El tercer lugar en la lista es Tibú, donde la tasa es de 187 asesinatos por cada 100.000 personas. Tibú es la capital natural de la región del Catatumbo, que le compite a Nariño en sembrados de coca. En el 'top' de la violencia aparecen municipios de esa región del Pacífico como Policarpa, con una tasa de 166 homicidios por 100.000 personas y Tumaco con 95,05.



Por cuenta de los movimientos estratégicos de los grupos armados (bandas, Eln y disidencias), municipios que tenían relativa tranquilidad están viviendo días aciagos. Es el caso de pequeños pueblos como Unguía, Chocó, que según el censo del 2005 tiene solo 14.132 habitantes: allí hubo un muerto en el 2016 y 11 el año pasado. Algo similar sucedió en Mesetas, Meta, que pasó de un asesinato a 10 entre 2016 y 2017. El informe alerta porque en 20 de los municipios que no tuvieron asesinatos en 2016 ocurrieron el año pasado tres o más casos, lo que ha impactado de manera directa la vida de comunidades que llevaban largos periodos sin zozobra.



El estudio señala que en tres regiones del suroriente del país –Amazonas, Vaupés y Guainía– no se reportaron aumentos importantes de homicidios porque allí las disidencias de las Farc (de los frentes 1 y 7) no tienen, al menos por ahora, amenazas por cuenta de otros grupos ilegales. Es algo similar a lo que pasa en zonas del Caribe donde el ‘clan Úsuga’ “tiene presencia dominante que no es desafiada por otros grupos armados”.



Pero no ocurre lo mismo en otras zonas donde hay hegemonías violentas, como en Arauca. Allí es fuerte el Eln y se pasó de 57 asesinatos en 2016 a 60 el año pasado. La situación más crítica es la de Saravena, donde murieron 11 personas más que en el 2016 (27 frente a 16). Ese es, de hecho, el departamento más golpeado por la violencia de ese grupo guerrillero desde que terminó el cese bilateral de acciones ofensivas, el 9 de enero.



En el llamado ‘corredor de la Macarena’, que es el corazón histórico de las Farc y que concentra municipios de Meta y Caquetá, hubo 59 asesinatos más que en el 2016: se pasó de 120 a 179, y el factor que lo explica es la violencia de las disidencias de esa guerrilla y la presencia de la banda de ‘los Puntilleros’. Mesetas, La Montañita, Uribe, La Macarena y Mapiripán, que durante el proceso de paz tuvieron un respiro, han vuelto a sentir el miedo a los violentos.



El bajo Cauca antioqueño, la costa Pacífica, el norte del Valle del Cauca, el Magdalena medio y Chocó tienen varios municipios con altas tasas de homicidio. Llama la atención la situación de Cartago, en el Valle, donde hubo 25 asesinatos más que en el 2016, un incremento del 53 por ciento. Es la misma zona desde la que se proyectó el cartel criminal de ‘don Diego’, ‘Jabón’ y ‘Rasguño’ y donde aún se mueven algunos de sus herederos en el crimen.



El factor fronterizo, considera la Fiscalía, pesa negativamente en la seguridad de departamentos como La Guajira, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Así, un elemento que resalta la investigación es que la mayoría de los municipios con mayor tasa de homicidios están ubicados en zonas fronterizas o aledañas a importantes carreteras nacionales, lo que hace que tengan una “relevancia estratégica en términos de rutas comerciales” que son a su vez aprovechadas por todo tipo de tráficos ilegales.



En ese contexto se da el aumento de la región del Ferrocarril del Cesar (diez municipios que pasaron de 39 a 68 asesinatos) y 7 de La Guajira, en los que se pasó de 109 a 140 homicidios.

En un año, Medellín tuvo más homicidios que todo Chile

Aunque los homicidios en Colombia mantienen desde hace más de tres lustros una tendencia a la baja, el país está lejos de ser considerado ‘normal’ en esta materia.



Así, el informe de la Fiscalía resalta que São Paulo (Brasil), que tiene 12 millones de habitantes registra alrededor de 670 homicidios al año. Esa cifra representa la mitad de los asesinatos anuales de Cali, que tiene la sexta parte de esa población.



Cartagena, con un millón de habitantes, registró 242 homicidios. Esa cifra, dice el informe, es mayor que la de toda Australia (227).



“Medellín tiene más homicidios por año que Chile, que tiene 17 millones de habitantes (...), Tibú (con 186,96 asesinatos por cada 100.000 habitantes) tiene una tasa superior a ciudades tan violentas como Ciudad Juárez en México (108), San Pedro Sula (Honduras, 107) y San Salvador en El Salvador (136,7)”, dice el informe.



Colombia (23,9) tiene una tasa de homicidios menor que países como Venezuela (58), Jamaica (50,7), Belice (39), Brasil (27,5) y Guatemala (27,3), pero está lejos de otras naciones como Perú (7,7) y Argentina (6), que tienen un número de habitantes similar al de Colombia. Perú tiene problemas similares con los cultivos de coca, pero mucha menos violencia.

