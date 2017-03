Bula se defiende del caso Odebrecht atacando a las cabezas de la firma

A los beneficios judiciales que aspiran a obtener los exdirectivos de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli y Yesid Arocha Alarcón se les está atravesando la versión del exsenador Otto Bula Bula, ya capturado por el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña.



Los tres ya entregaron sendas versiones a la Fiscalía sobre los sobornos por 4,6 millones de dólares que se habrían pagado para el otrosí de la vía Ocaña-Gamarra. Todos aspiran a lograr un principio de oportunidad para cesar la acción penal en su contra.

Bula fue señalado por los dos ejecutivos de Odebrecht como el receptor de ese dinero en 2014. Incluso, aseguran que la plata que supuestamente le pagaron no era para nada diferente a realizar labores legítimas de cabildeo en favor de Odebrecht y que su contrato le prohibía realizar cualquier acción ilegal.



Bula, hoy recluido en una estación policial en el norte de Bogotá, ya entregó dos declaraciones a la Fiscalía y tiene firmado un documento de preentendimiento para lograr un principio de oportunidad en este caso. En su contra hay otras investigaciones por supuestos nexos con la ‘oficina de Envigado’ y por despojo de tierras que dieron pie a un proceso de extinción de dominio en su contra por más de 50.000 millones de pesos.



La Fiscalía investiga su versión, que es diametralmente opuesta a la de las cabezas de la multinacional y que, de resultar cierta, los pondría en la mira no solo de la justicia colombiana, sino de las de Estados Unidos y Brasil, con las que se comprometieron a decir la verdad sobre la plata sucia de Odebrecht.



Bula asegura que Martorelli, a quien describió como su amigo cercano, al punto de compartir reuniones familiares y viajes, quien le insistió en varias ocasiones el año pasado para que firmara tres contratos ficticios, pues supuestamente necesitaba legalizar ante la matriz brasileña operaciones por 4,6 millones de dólares que había girado el famoso Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para asegurar contratos en Colombia.



La versión del exsenador, conocida por EL TIEMPO, dice que Martorelli le aseguró que se trataba solo de un asunto contable. Bula dice que firmó un contrato con Odebrecht, pero no para asegurar la adición de la Ruta del Sol en el tramo Ocaña-Gamarra, como sostienen los ejecutivos, sino para buscar un socio estratégico para el proyecto de Navelena. Incluso, en medio de esas gestiones logró un acercamiento con la firma portuguesa Afavias-Engenharia e Construções, S. A., con sede en Lisboa, la cual alcanzó a firmar documentos de intención para entrar al negocio.



Después de ese contrato, afirma Bula, firmó los otros tres documentos que pedía Martorelli, quien supuestamente le había ofrecido además subir a seis millones la comisión de éxito en caso de que consiguiera el socio estratégico.

Amigo de Martorelli



La Fiscalía –que inicialmente le imputó a Bula los cargos de cohecho y enriquecimiento ilícito por supuestamente recibir sobornos de 4,6 millones de dólares para que asegurara la entrega de la adición para la vía Ocaña-Gamarra– ya ha encontrado que los contratos que sustentaban esos pagos fueron firmados a mediados del año pasado y no el 5 de agosto de 2013, y que ello se hizo “a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña”.



Los documentos fueron suscritos por Bula –que aparece en los tres con número de cédula diferente– y por Yesid Arocha Alarcón, representante legal de la constructora en el país. Arocha y Martorelli le dieron a la justicia la ruta de los dineros, que se movieron supuestamente por China, Panamá y varios paraísos fiscales para terminar en manos de Otto Bula.



Martorelli afirmó que conoció a Bula a finales de 2012 y que él fue contratado para que acelerara el proceso de la adición Ocaña-Gamarra y consiguiera condiciones específicas, y que a cambio le pagarían el uno por ciento del valor del contrato. “Bula contaba que las comisiones permanentes del Congreso en las cuales él tenía influencia convocarían a Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI (...), para reuniones de control político en el Congreso y discusión del presupuesto, con el objetivo de presionarlos para dar celeridad al otrosí”, declaró Martorelli.



Por su parte, Arocha Alarcón dijo en declaración a la Procuraduría el 10 de febrero que Bula fue contratado “para que apoyara y asesorara a la empresa en el trámite de la adición del contrato Ocaña-Gamarra”.



Bula le dijo a la Fiscalía que no recibió los 4,5 millones de dólares. La única plata que ha reconocido es la de la supuesta comisión por cambiar a pesos el millón de dólares que, asegura, le entregó al empresario Andrés Giraldo con destino a Roberto Prieto.



Dice que lo hizo como un favor a Martorelli, de quien afirma que fue quien cuadró la cita con Giraldo en el norte de Bogotá. Según recientes declaraciones de Prieto, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, esa cita la gestionó Juan Sebastián Correa, secretario privado del director de la ANI. También participó una cuñada de Bula, cuya identidad reveló EL TIEMPO.



A la Fiscalía le queda menos de un mes para presentar el escrito de acusación contra Bula, con lo que seguiría el juicio en su contra por el escándalo de Odebrecht. El excongresista fue citado en la Corte Suprema de Justicia, que investiga a uno de sus amigos cercanos, el controvertido senador Bernardo Miguel Elías Vidal. Manifestó que antes de declarar va a resolver su situación en la Fiscalía.



