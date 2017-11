Tribunal volvió a negar la libertad al exministro Diego Palacio

Pese a que la Corte Suprema de Justicia le dijo al Tribunal Superior de Bogotá que revisara la decisión en la que le negó la libertad al exministro de Salud del gobierno Uribe, Diego Palacio, el Tribunal confirmó su fallo, cerrándole las puertas nuevamente para entrar en la Justicia Especial de Paz (JEP).

En un fallo del 1 de noviembre, el Tribunal resolvió confirmar la sentencia del 12 de mayo emitida por un juzgado de ejecución de penas de la capital que no aceptó el sometimiento a la JEP del ministro condenado por la 'yidispolítica'.



El exministro había pedido la libertad transitoria y condicionada argumentando que su caso se había enmarcado dentro del conflicto armado.



“El delito que se le endilgó al tutelante, fue el de cohecho por dar u ofrecer y consistió en manipular el voto de dos congresistas, frente a la iniciativa que buscaba archivar la iniciativa reeleccionista del otrora presidente, Álvaro Uribe Vélez (...) lo cual, sin temor a equívocos, corresponde a un punible con móviles abiertamente políticos y cometido en el marco del conflicto armado colombiano, no solo por la época en que aconteció, sino por la lucha frontal contra la insurgencia que lo caracterizaba”, señaló la Corte hace una semana en su fallo.



Aunque todavía no se ha notificado la decisión, en su fallo anterior el Tribunal realmente había fundamentado su negativa de libertad en el hecho de que Palacio no llevara todavía cinco años preso.



Palacio está detenido desde abril del 2015 y fue el ministro que más tiempo estuvo en una cartera durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el 2008 resultó salpicado en el escándalo de favores y coimas que se le dieron a la congresista Yidis Medina para que votara favorablemente el proyecto de reelección presidencial.



