El rastro de campamentos del Eln en territorio de Venezuela

“Conocí a un señor que le decían ‘el Abuelo' (...) Lo conocí en Apure, porque yo era el radista, el que manejaba las comunicaciones de ‘Alfaro’. Él me dijo que iba a venir uno del (frente) urbano de Bogotá y ahí fue donde conocí a alias ‘Tista’ (...) Sé que estuvo como en 12 escuelas”.



Ese testimonio, que se reveló este miércoles en la audiencia contra el señalado jefe de milicias del Eln, Rafael Antonio Botero, alias Tista, lo dio un desmovilizado de esa guerrilla.

Ese es un sitio para pasar a Venezuela, yo venía de Venezuela y él iba para allá FACEBOOK

TWITTER

El testimonio tiene un elemento fundamental: el campamento del que habla, según su testimonio, estaba en Venezuela.



Las ‘escuelas’ que menciona el desmovilizado son, según la Fiscalía, “las capacitaciones que daban a los integrantes del Eln en temas de ideología, filosofía marxista” y hasta cómo “ manejar la plata en los frentes”.



El testigo dijo que la última vez que vio a Botero fue alrededor de un año antes de su declaración, entregada en febrero pasado en Puerto Contreras (Arauca). “Ese es un sitio para pasar a Venezuela, yo venía de Venezuela y él iba para allá”, sostuvo.



No fue el único testimonio en el mismo sentido. “En el año 2016, como en abril, yo subí hasta el campamento donde está la represa en Venezuela, fui a llevar unas botas y uniformes y vi a un señor alto de pelo canoso que aparentaba entre 50 y 55 años (…) Pasó como a cinco metros de donde yo estaba, portaba como estuche de cuero que cargaba debajo del brazo donde llevaba papeles, cuando se acercó a Nicolás (Rodríguez Bautista), abrió el estuche y sacó una carpeta de papeles y se los entregó”.



Añadió en su declaración, recibida hace menos de cuatro meses en el proceso contra ‘Tista’: “A ese señor lo recibió el jefe Nicolás Bautista (‘Gabino’); él es el que está en Ecuador en la mesa de trabajo de diálogos”.



De los campamentos al otro lado de la frontera y de los movimientos de ‘Tista’ también habló una exguerrillera identificada como ‘Liliana’, quien dijo a los investigadores de la Fiscalía que estuvo 14 años en el Eln y que se desmovilizó el 1 de diciembre del 2017 en Hato Corozal (Casanare).



La mujer, en una declaración juramentada, afirmó que hizo parte de una comisión del frente Domingo Laín conformada por alrededor de 90 personas y que estuvo “delinquiendo en Venezuela, Los Corozos, Guasdualito, El Amparo, La Victoria, entre otros”, todos ellos ubicados en el vecino país.



Este miércoles, el fiscal del caso señaló que hay evidencias de que después del 2006, cuando ‘Tista’ pagó una primera condena de cuatro años y medio de cárcel por rebelión y porte ilegal de armas, volvió a delinquir: Los testimonios, aseguró: “lo ubican en campamentos, en contactos, realizando tareas en pro del Eln”

Las capacitaciones que daban a los integrantes del Eln en temas de ideología, filosofía marxista” y hasta cómo “ manejar la plata en los frentes FACEBOOK

TWITTER

Agregó que hay evidencias de los movimientos del señalado guerrillero en compañía de hombres de la Guardia Nacional venezolana.



“La Fiscalía General de la Nación considera que posiblemente, razonablemente, usted, señor Rafael Antonio, sigue siendo miembro del Ejército de Liberación Nacional”, sostuvo el fiscal al sustentar una nueva imputación de cargos por el delito de rebelión contra ‘Tista’.



Ya le habían imputado reclutamiento de menores por la creación de milicias y comandos terroristas en las barriadas de varias ciudades del país y en algunos centros educativos.

¿Quién es 'Tista'?

El hombre fue capturado a finales de febrero, señalado de hacer parte de la Dirección Nacional del Eln y tener nexos con atentados perpetrados en Bogotá.



‘Tista’ es investigado por supuestos nexos con la organización ‘Llamarada’, responsable de varios ataques con explosivos en varias capitales, entre ellos el perpetrado en la plaza de Toros de Bogotá el año pasado y el de Barranquilla contra una estación de Policía, que dejó siete uniformados muertos y 36 heridos.



Su captura, de hecho, es considerada como uno de los golpes más fuertes contra la guerrilla de ‘Gabino’ en los últimos años.



Los informes sobre la presencia de campamentos permanentes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano no son nuevas. De hecho, antes del proceso de paz que llevó a su desarme y al regreso a la vida civil, las Farc tuvieron refugiados a varios de sus principales jefes en el vecino país.



Con el Eln la situación no ha sido diferente. Alias ‘Pablito’, jefe del frente de Guerra Oriental, está desde hace más de cinco años refugiado en el Estado Apure y desde allí ha dirigido una sangrienta campaña contra el departamento de Arauca.



A pesar de las denuncias y de solicitudes de autoridades colombianas, no ha habido respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro, como tampoco la hubo en tiempos de Hugo Chávez.



JUSTICIA