Se entregó socio de capo José Piedrahíta

Juan Carlos Velasco Cano, viejo narcotraficante del cartel de Cali, se entregó a las autoridades de Estados Unidos y aceptó declarar en contra del agente antimafia Christopher Ciccione, acusado de recibir sobornos de la mafia.



Según el ‘indictment’, Velasco, alias Cabeza de marrano, participó en el soborno –de 20.000 dólares– a Ciccione para que borrara los antecedentes de su socio José Bayron Piedrahíta, alias Simón.

Velasco admitió que fue el enlace entre el agente y Piedrahíta y planeó una reunión en la que, tal como lo reveló EL TIEMPO, estuvieron presentes el entonces secretario del Senado Emilio Otero y el coronel Jesús Lordui.



Tras el pago de una fianza, Velasco quedó en libertad pero tendrá que testificar contra Ciccione quien insiste en que no recibió plata ni estuvo en una fiesta con prostitutas. No obstante, la justicia investiga si, tal como lo reveló este diario, otro agente asistió a la fiesta con los narcos.



Mientras tanto, Piedrahíta espera ser extraditado a Estados Unidos y, a la vez, enfrenta un proceso por lavado de más de 15 millones de dólares en Argentina, caso que salpica al exfutbolista Mauricio ‘Chicho’ Serna y a los herederos del capo Pablo Escobar.



Allegados a Piedrahíta aseguran que el dinero que invirtió en Argentina es lícito y que los cargos por narcotráfico en su contra datan de 1996, por lo cual no puede ser procesado.

