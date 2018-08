Se complica situación de Andrade por otro contrato con Odebrecht

Fuentes le confirmaron a EL TIEMPO que la Fiscalía General de la Nación le imputará un nuevo cargo a Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por el caso Odebrecht.



En esta oportunidad tiene que ver con un nuevo contrato por la Ruta del Sol 3.



A Andrade la Fiscalía le imputó en febrero de este año cinco cargos relacionados a su gestión en la ANI por presunto favorecimiento a la multinacional brasilera.

Los cargos son: interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.



Andrade está siendo investigado por una supuesta adición presupuestal que favoreció a la firma Odebrecht, para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra y la navegabilidad del río Magdalena.



Desde diciembre del año pasado el exdirector de la ANI goza del beneficio de casa por cárcel mientras se inicia el juicio.



“No soy el hombre de Odebrecht que se ha querido caracterizar aquí por parte de la Fiscalía. Todo lo contrario: soy el que defendió los intereses de la Nación pese a las circunstancias”, aseguró Andrade al afirmar que es inocente.

El testimonio que enreda a Andrade fue su mano derecha

Juan Sebastián Correa Echeverry, asesor y mano derecha de Luis Fernando Andrade en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se convirtió en el principal testigo en su contra.



Correa afirma que Andrade trató de inducirlo para que encubriera el real alcance de los contactos con el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías y con las cabezas de la multinacional brasileña en Colombia.



“Andrade me inducía a lo que tenía que manifestar en las diligencias citadas; antes y después de cada diligencia hablaba conmigo para preguntarme por los resultados”, dijo Correa, privado de la libertad por recibir sobornos.



“Me insinuaba que mi trabajo estaba en riesgo. En una ocasión, después del segundo interrogatorio con la Fiscalía, me dijo que si no pensaba en renunciar. Me manifestó que si no pensaba en dedicarme de lleno a mi defensa, y lo tomé como una sanción directa frente a mi futuro laboral, toda vez que el sustento de mi familia y el mío dependían de mi permanencia en la ANI”, agregó.



JUSTICIA

