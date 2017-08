Robo de celulares en el país ha crecido un 79 por ciento

Un ciudadano chino hace parte de las 12 personas capturadas en Cali, señaladas de hacer parte de una red conocida como ‘los Recolectores’ y que, según las autoridades, se dedicaba a robar celulares de alta gama en las calles de la capital vallecaucana.

Los investigadores señalan que el extranjero era el encargado de manipular los celulares robados para liberarlos y que pudieran ser revendidos en el mercado negro.

Esas capturas hacen parte de una redada internacional contra redes de ladrones y traficantes de celulares con tentáculos en cinco países de la región.



Luego de cuatro meses de investigación y coordinación entre las autoridades de Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Panamá se logró la captura de 367 personas, 270 de ellas en Colombia, y realizar allanamientos en 1.300 locales que llevaron a la incautación de 11.611 celulares.



Las operaciones, coordinadas por Ameripol (Comunidad de Policías de América), permitieron ocupar simultáneamente 551 locales en Chile, 330 en Ecuador, 214 en Perú y 58 en Panamá.



En esos establecimientos terminaron algunos de los celulares robados en Colombia. De hecho, en los allanamientos afuera se decomisaron 7.267 aparatos.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que el hurto de celulares “es de lejos el delito que en lo corrido del año más se ha incrementado en el país”, llegando a una tasa de crecimiento del 79,7 por ciento.



Según el Censo Delictivo Semanal de la Fiscalía, en lo corrido del año se ha reportado el robo de 28.569 celulares. En el mismo periodo del año pasado se denunció el hurto de 15.911.

Lo más grave es que ese fenómeno ya no es exclusivo de las grandes ciudades y se registran casos como el de Guainía y Vaupés, en donde el incremento de los robos es del 180 por ciento. Casanare tuvo un aumento del 64 por ciento y Caquetá, de un 63,4 por ciento.



El jefe del ente acusador añadió que un celular de alta gama robado en una calle de Colombia y que tiene un costo de alrededor de 200 dólares puede terminar comercializado por las redes internacionales de receptación en alrededor de 1.800 dólares en un país como Argentina.



Como parte de la operación de Fiscalía y Policía se logró el desmantelamiento de 14 redes criminales entre las que se destacan ‘los Topos’ y ‘los Gauchos’, que delinquían en el sur y centro de Bogotá.



El director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto Rojas, sostuvo que este es apenas el primer operativo transnacional que se adelanta contra esas redes que han logrado establecer sus tentáculos por la región.



“En aplicación del nuevo Código de Policía, que es otra herramienta para contrarrestar este delito, se suspendió la licencia de funcionamiento de más de 80 locales comerciales”, señaló el oficial.

Lupa a operadores

El fiscal Martínez Neira denunció que el bloqueo de los códigos Imei en Colombia no está funcionando y que ya se adelanta una línea de investigación para establecer “la responsabilidad de los operadores para que este negocio ilegal siga creciendo”.



Por ejemplo, dijo el funcionario, se ha detectado que en el país con el mismo Imei funcionan hasta mil celulares robados, que por supuesto no tendrían que estar en servicio.



“Esto compromete seriamente la responsabilidad del sector privado y por eso en una segunda fase que vamos a articular con el resto del continente, vamos a intervenir a las empresas de celulares que puedan estar comprometidas en estas conductas ilícitas”, sostuvo el jefe del ente acusador.



Para este viernes en la mañana estaba prevista una reunión con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los operadores celulares, la cual finalmente fue aplazada para la próxima semana.



En esa reunión, dijo Martínez, se advertirá “que hay clara corrupción dentro de estas organizaciones. Vamos a demandar el compromiso de las compañías, que no pueden ser complacientes con estas conductas. Va a ser una oportunidad para notificarles que la Fiscalía va a judicializar a esos colaboradores corruptos que trabajan en esas empresas de telefonía celular”, aseguró.



JUSTICIA