Secretario privado de la ANI fue quien hizo cita con Otto Bula: Prieto

El exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto Uribe, señaló que fue un alto funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) quien gestionó el encuentro entre el empresario Andrés Giraldo y el exsenador Otto Bula, en el que según el excongresista entregó plata de Odebrecht.

Prieto, afirmó en una carta enviada al columnista de EL TIEMPO Mauricio Vargas –en respuesta a una columna publicada el domingo llamada Digan la verdad– que la cita fue tramitada por Juan Sebastián Correa Rodríguez, secretario privado de la ANI, “y no como lo dijo un medio de comunicación que yo le había dado al señor (Eleuberto) Martorelli, (presidente de Odebrecht Colombia) el número del celular de Andrés Giraldo para que lo llamara, y que este a su vez llamara a Otto Bula”.



Por la supuesta entrega de un millón de dólares a Andrés Giraldo de la que habló el excongresista Otto Bula ya fue vinculado a la investigación por la Fiscalía y escuchado en interrogatorio el pasado 20 de febrero Correa Rodríguez.



Prieto sostuvo que Bula habla de dos reuniones en el 2014 en el norte de Bogotá, en las que supuestamente entregó plata, pero que el propio Andrés Giraldo le dijo a la Fiscalía que solo recuerda una realizada los primeros meses de 2015.



“Juan Sebastián Correa, en testimonio que también debe reposar en la Fiscalía, reafirma lo dicho por el señor Giraldo. Incluso es más preciso, nos contó que revisando su agenda la reunión la tiene registrada en abril de 2015, para ser más exactos”, se lee en la comunicación de Prieto.



Y añadió que Correa Rodríguez no solo organizó la reunión, “sino que estuvo presente, y fue testigo de que no llegó con maletines”.

“¿Usted no se ha preguntado en cuántos maletines caben 2.000 millones de pesos? Pues Bula habla de que dejó un maletín. Eso le parece creíble? (…) ¿Usted no cree que la entrega de ese monto de dinero no se hace en una cafetería tan pública, a la vista de mucha gente? Y menos en un horario entre las 12 y las 3 p. m.”, señaló Prieto.



Enfatizó que Andrés Giraldo es su amigo personal y que cuando llegó a la reunión no había ningún maletín, supuestamente entregado por Bula.



“Sorprende que tres testimonios de personas de bien, con los errores y aciertos que hayamos tenido en la vida, sean desestimados frente a la versión de un delincuente, que según las recientes investigaciones de la Fiscalía terminó siendo el jefe de la 'Oficina de Envigado' e infiltrando la Fiscalía”, dijo Prieto.



En la columna de Vargas se lee: “Otro tanto le ocurre a Roberto Prieto, amigo de confianza del Presidente y gerente de sus dos campañas. En vez de ponerles el pecho a las graves acusaciones que pesan en su contra por su cercanía con Odebrecht no solo en el 2014, sino en el 2010, ha resuelto disparar para los lados. Desde decir que le teme a la mafia política de Córdoba, la misma con que compartía tarima en tiempos de proselitismo santista, hasta echar al agua al expresidente César Gaviria y a dos cercanísimos exfuncionarios de Santos, Juan Mesa y Orlando Sardi, para que ellos respondan lo que él evade. La verdad es que el elefante de Odebrecht bailó zapateado en las dos campañas y Prieto, gerente de ambas, dizque no lo vio”.

A lo que Prieto respondió: “En ningún momento he pretendido echar al agua a nadie de la campaña. Lo que sí quiero que quede claro es que yo no lo era todo en ella. Allí se implementaron varias instancias y comités para la evaluación y toma de decisiones. Con la participación de profesionales con gran trayectoria y prestigio, tales como a los que me referí, y muchos otros más. Como gerente que fui de la campaña responderé por mis actuaciones, tal como lo he venido haciendo, en las instancias que correspondan”.



Prieto, sin embargo, no respondió en su carta al artículo de EL TIEMPO publicado el domingo en el que se habla de sus visitas a la ANI.



