'Yo ordené los afiches...la irregularidad es evidente': Roberto Prieto

Ajustando nuevamente su versión sobre los manejos de la campaña Santos 2010, Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos, confesó este martes haber recibido 400.000 dólares para elaborar 2 millones de afiches en el 2010.

“Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura (...) La irregularidad es evidente”, admitió en entrevista con Blu Radio, no sin antes advertir que en esa época Odebrecht aún no estaba cuestionada por el pago de millonarios sobornos en 11 países.



Si bien la nueva declaración del directivo de la campaña sorprendió por sus implicaciones, se trata de un nuevo ajuste de fondo que este hace a su versión tras los cuestionamientos que surgieron en torno a los manejos que les dio a donaciones y aportes.



De hecho, sobre la presunta recepción de dineros para la campaña sin que fueran registrados, Prieto dijo hace casi un mes que tenía la certeza de haber obrado con pulcritud: “No tengo que hacer ninguna confesión”.



Luego, cuando EL TIEMPO reveló sus visitas a la ANI para preguntar por varias obras viales –entre ellas dos de las investigadas–, este salió a decir que el presidente Santos sabía desde un principio de esa gestión de lobby. Pero a la media hora rectificó su declaración y dijo que había sido un lapsus y que hacía apenas unas semanas le había contado al Presidente de sus gestiones ante la ANI como vocero de empresas interesadas en megaproyectos.



Antes las evidencias del pago de los afiches, el experto en marketing tomó un nuevo camino: implicar a otros directivos de la campaña 2010 en el tema.



Según Prieto, no fue él quien consiguió los 400.000 dólares (cerca de 900.000 millones de pesos de la época) de los afiches, sino que simplemente ejecutó la plata.



“Los financieros de la campaña fueron los encargados de hacer el acercamiento con Odebrecht (...). Tienen que salir a aceptar que la génesis de eso fue irregular y que hicimos quedar mal al Presidente”, dijo tras aclarar que Santos no sabía del tema.



Esto obligó al exdirectivo de la campaña y hoy cabeza de la Dian, Santiago Rojas, a salir a dar explicaciones. Según dijo, “esos recursos (los de Odebrecht) no fueron informados por ningún miembro de la campaña a la gerencia y por lo tanto no ingresaron de acuerdo con los procedimientos establecidos”.



Al respecto, otros tres miembros del comité financiero –Orlando Sardi de Lima, Consuelo Caldas y Juan Claudio Morales– aceptaron haber tenido una reunión con Odebrecht Colombia para sondear un posible aporte a la campaña. Pero desmintieron conocer el tema de los afiches y aseguraron que nunca se recibió un peso de la multinacional.

Las consecuencias

Una vez conocida la nueva confesión de Prieto, expertos consultados por EL TIEMPO aseguraron que la Fiscalía podría iniciar una investigación por enriquecimiento ilícito si se prueba que esos dineros no entraron a la campaña.



En ese punto existen dudas tanto del costo de los 2 millones de afiches como sobre la supuesta encuesta que la agencia Sancho BBDO admitió haberle hecho a Odebrecht por un millón de dólares.



Para la Fiscalía, es claro que la encuesta, en plena contienda electoral, se trató de un mecanismo de acercamiento de la multinacional a la campaña Santos 2014. Al respecto, Prieto dijo que nunca conoció tal encuesta.



Pero hay más conductas susceptibles de investigar. La razón: si bien ya habría prescrito cualquier investigación administrativa ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) –que podría imponer multas y hasta la cancelación de la personería jurídica del partido–, aún se pueden indagar delitos de orden penal.



Uno de ellos es falsedad y fraude en documento privado por entregar cuentas de campaña sin consignar todos los aportes. Aunque para algunos se trata de un delito que ya prescribió, expertos del propio CNE dijeron que esta figura se empieza a aplicar cuando se conocen los hechos, no cuando se cometen.



De hecho, el propio Santos pidió que lo dicho por su gerente de campaña se investigue a fondo.

El presidente expresó su rechazo y condenó el hecho. Foto: Presidencia

“Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, sostuvo el presidente Juan Manuel Santos tras conocer la explosiva confesión de su gerente de campaña.



“No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí que se impusieran en la campaña”, dijo Santos en un video de menos de dos minutos que difundió en redes.



El primer mandatario también pidió a todos los involucrados que “aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable (...). Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y que sancionen a los responsables”.

Los citados

En el entretanto, la Fiscalía General escuchará este miércoles a primera hora al empresario de las artes gráficas Félix Otto Rodríguez y a su exesposa María Fernanda Valencia Falquez, cuya empresa en Panamá contrató los afiches con Odebrecht.



Tal como lo reveló este diario, ambos constituyeron la firma Impressa Group el 10 de junio de 2010 y es esta la que aparece firmando el contrato con la multinacional.



La compañía, según registros oficiales de Panamá, fue cerrada el 16 de julio de 2011 luego de intentar abrir una cuenta en banco Credit Suisse. EL TIEMPO estableció que esa gestión se hizo 15 días después de constituirse la empresa.



Al parecer, la sociedad que elaboró los afiches fue una empresa de Rodríguez en Bogotá: Indagraf Impresores, creada desde 1982 y cuya dirección aparece en registros de Panamá.



Luego de escuchar en diligencia a Rodríguez y a Valencia, la Fiscalía General le pedirá a Roberto Prieto que dé su versión sobre este capítulo.



Hablan otros directivos de la campaña

Consuelo Caldas, Juan Claudio Morales y Orlando Sardi, miembros del comité financiero de la campaña Santos 2010, emitieron un comunicado sobre los señalamientos de Roberto Prieto. Según dicen ellos, Eduardo Zambrano fue quien conectó a Juan Claudio Morales con Odebrecht Colombia, interesada en apoyar la campaña. Para tal efecto se coordinó un desayuno a principios del 2010 en Hotel Casa Medina. Allí estuvieron Caldas, Morales y Sardi con Luis Bueno (de Odebrecht) y Eduardo Zambrano.



“En ese momento Odebrecht era una empresa de gran reconocimiento”, dice el comunicado. Y agrega que les explicaron la reglamentación existente, en el sentido de que la campaña solo podría recibir plata de personas naturales, pues las donaciones de personas jurídicas nacionales deberían llegar a los partidos.



Caldas, Morales y Sardi aseguran que ante la imposibilidad de hacer donaciones, no tuvieron más contacto y Odebrecht nunca les manifestó interés de aportar al partido.



En cuanto a la compra de los afiches con recursos de Odebrecht, dicen que no fue del conocimiento del gerente, del comité financiero ni de Juan Manuel Santos, “quien exigió rigurosidad en el manejo de los recursos y el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos según la ley electoral”.



UNIDAD INVESTIGATIVA