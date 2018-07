¿Qué tan viable es tutela de Prieto contra su medida de aseguramiento?

Marlon Díaz, abogado de Roberto Prieto, aseguró que instaurará una tutela contra las providencias que han ordenado, dos veces, medida de aseguramiento contra su cliente.



La razón que da Díaz es que se violó el debido proceso contra el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, acusado de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, falso testimonio y falsedad en documento privado.

Para David Andrés Murillo, abogado, consultor e investigador en derecho constitucional de la Universidad Libre, la acción de tutela sería muy viable.



“Si la defensa de Prieto cree que se le violaron los derechos al debido proceso y consideran que la providencia que ordenó la medida de aseguramiento no fue suficientemente argumentada y motivada, es viable la tutela”, dijo el experto.

El exgerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, es acusado de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

No obstante, José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional dejó claro que la tutela contra providencias judiciales es totalmente excepcional, y “tiene que comprobarse que realmente hay una vulneración del debido proceso, que no se advierte, a primera vista, en este caso”.



“La Corte Constitucional ha dicho que para que la tutela contra providencias quepa es necesario, primero, que no haya otro mecanismo de defensa judicial y, segundo, que haya una vulneración flagrante, ostensible, del ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales”, aseveró.



Y agregó que, para él, no cabe la acción en este caso: “No veo que se haya incurrido en una vía de hecho ni en una causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias”.

Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente. Foto:

El abogado Murillo, por su parte, añadió que si el juez que conozca la tutela identifica violación de derechos, se revocarían las decisiones anteriores.



“No significa que quede absuelto, solo se reinicia el proceso: tocaría empezar todo de nuevo y que un juez de control de garantías ordene una nueva medida de aseguramiento”, manifestó.



El pasado 17 de julio, un juez rechazó la apelación del empresario para salir libre y ordenó que siguiera asegurado en centro carcelario mientras espera el juicio en su contra.



