Las seis reuniones con Otto Bula que enredan a fiscal

Rodrigo Aldana Larrazábal es un reconocido fiscal que en los últimos años ha trabajado en antiterrorismo, anticorrupción, lavado de activos y extinción de dominio. En esa última unidad estuvo a cargo del proceso contra decenas de bienes de los narcotraficantes Álvarez Meyendorff.



Por eso, es una sorpresa que apareciera en la indagación por la presunta infiltración de Otto Bula a la Fiscalía, reconocida por el propio Néstor Humberto Martínez.

EL TIEMPO estableció que Aldana se reunió con Otto Bula en al menos seis ocasiones en lugares cercanos a la Fiscalía. La mayoría de sus encuentros fueron en el 2012, cuando el funcionario estaba a cargo de la extinción de los bienes de los Álvarez Meyendorff, dos de los cuales terminaron en manos de Bula.



Pero hay otra visita del exsenador a Aldana en diciembre del 2016.



El delegado le admitió a EL TIEMPO que conoce a Bula e incluso que en la reunión de hace tres meses este le dejó escuchar una grabación en la que un sujeto, que identificó como Andrés Vélez Franco, pidió plata a su nombre.



La grabación

“Soy víctima de un falso testigo. No he pedido plata ni hecho negocios con Bula, ni le devolví los bienes de los Álvarez Meyendorff. Y cuando supe de la supuesta exigencia de dinero le avisé a mi jefe, el doctor Óscar Toro”, asegura Aldana.



Y agrega que Vélez, a quien la Fiscalía acaba de acusar por falso testimonio contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez, fue quien le llevó a Bula.



“Conocí a Vélez como testigo de la Corte Suprema. Él me llevó primero a Juan Carlos Chalela, un contador de los Álvarez Meyenderoff, quien resultó clave para el proceso de extinción. Luego me llevó a Otto Bula, que, en principio, iba a ayudar con información sobre el exsenador Mario Uribe”, explica Aldana.



En ese contexto se reunió al menos seis veces con Bula en compañía de dos investigadores: Fabio Álvarez y Jaime Álvarez. Pero admite que Bula nunca le dio información sobre Mario Uribe. Por el contrario, le pidió recibir una denuncia por extorsión.



Según narra el delegado, el narcotraficante Dagoberto Giraldo, alias Percherón, regresó de Estados Unidos y le estaba exigiendo a Bula 13.000 millones de pesos por unos bienes que habían negociado.



“Además, Bula me pidió un contacto con la DEA, el cual le hice a través de un coronel de inteligencia militar. No sé para qué. Después, me lo crucé ocasionalmente y en diciembre llegó a mi despacho a contarme lo de la grabación”, añade Aldana, a cargo de investigaciones contra jueces y fiscales. Según dice, los señalamientos en su contra tienen nombre propio: Andrés Vélez, a quien denunció por estafa y extorsión desde octubre del 2016.

El caso Odebrecht

Para Aldana, el señalado falso testigo aprovechó su cercanía para enredar a tres miembros de su familia con negocios de carros de alta gama.



“Estafó a mi mamá con una camioneta Mercedes GLK 220 y a mi cuñado lo enredó. Y se inventó que un allegado a mí, menor de edad, era drogadicto y necesitaba ayuda. Me acababa de separar y estaba vulnerable. Además, él oía conversaciones privadas y así se enteraba de mis negocios”, asegura el fiscal.



Por eso, dice, Vélez terminó ayudando a comprar un material para su finca y participando en el envío de 500 euros, cuando estaba en Europa de vacaciones.



Al respecto, Aldana aseguró que puede probar que el dinero salió de la cuenta de su mamá, Clara Larrazábal. Y que Vélez acompañó a su cuñado, Emilio Gottschling, a poner el giro.



El delegado, que admite que ya supo informalmente de la investigación en su contra, agrega que su asistente en la unidad temática anticorrupción, Judith Patricia Pérez, también fue timada por Vélez con un Mercedes sin papeles.

En noviembre del 2016, Vélez le refirió a EL TIEMPO algunos de estos episodios y dijo tener cómo probar que dice la verdad.



Pero la Fiscalía tiene otros argumentos para indagar a Aldana.



Ya está confirmado que el delegado es amigo y socio en procesos de Manuel Duarte, con quien representó a los desmovilizados del bloque Vencedores de Arauca, de las Auc.



Duarte presuntamente habría elaborado el falso contrato entre Otto Bula y la multinacional Odebrecht para justificar 4, 1 millones de dólares en sobornos.



Pero el delegado dice que no tiene nada que ver con Odebrecht, que no tiene ni negocios ni nexos con Bula y que está dispuesto a aclararlo todo.



“Bula no me pidió nada ilegal y hasta ahora no me han notificado de la investigación”, dijo Aldana.



UNIDAD INVESTIGATIVA

