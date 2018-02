Dos de los responsables de atentado a Londoño quedaron en libertad

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de dos implicados en el atentado contra el exministro Fernando Londoño Hoyos que pidieron cupo para ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a pesar de que todos sus antecedentes los ubican como delincuentes comunes y no como guerrilleros.

Se trata de Luis Alberto Mora y Wílmar Alejandro Tabares Marín, quienes fueron reconocidos como integrantes de las Farc por la columna móvil ‘Teófilo Forero’.



Mora y Tabares fueron capturados por la dirección de Inteligencia de la Policía en La Plata, Huila, en febrero de 2014. Para la Fiscalía, ellos no son guerrilleros y por tanto no tienen derecho a los beneficios del proceso de paz con las Farc. “Según los medios de prueba allegados a la investigación, los procesados son integrantes de bandas de delincuencia común dedicadas a secuestros y hurtos, y en ocasiones son contratados para la comisión de atentados terroristas. No está demostrado en el proceso que pertenezcan o hayan pertenecido a las Farc”, señaló el ente acusador en una carta revelada por EL TIEMPO en septiembre del año pasado.



Jueces de ejecución de penas de Bogotá ya les habían negado la amnistía de iure y los beneficios de la desmovilización, incluida la posibilidad de ser trasladados a una zona veredal. El caso llegó al Tribunal para su revisión y la sala a cargo, con ponencia de la magistrada Martha Patricia Trujillo, revocó la decisión de primera instancia y ordenó expedir la boleta de libertad de Mora y Tabares una vez alleguen las actas de compromiso con la JEP.



De los vinculados al atentado contra el exministro —perpetrado por orden de las Farc en una concurrida calle del norte de Bogotá el 15 de mayo de 2012 y en el que murieron dos escoltas y resultaron heridas otras 50 personas– ya había quedado en libertad Ulises Castellanos Beltrán, alias Apu, considerado por las autoridades el jefe de una red sicarial que delinquía en Bogotá y recibió plata de la guerrilla para realizar el atentado. Cumplía una pena de 30 años de cárcel y logró la libertad y traslado a zona veredal el año pasado.



Tabares Marín había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los hechos, pero la diligencia quedó suspendida en los juzgados especializados de Bogotá ante el paso del proceso a la JEP.



Según la investigación adelantada por la Fiscalía, los hombres que en su momento participaron en el atentado contra Londoño son ocho. Siete de ellos ya fueron capturados y habrían recibido mil millones de pesos por la acción terrorista.



El ataque terrorista cobró las vidas del intendente de la Policía Rósember Burbano Ramos y del escolta José Ricardo Rodríguez.



JUSTICIA