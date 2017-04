Remueven a fiscal que llevaba procesos del 'carrusel' de contratos 

18 de abril 2017 , 10:48 a.m.

La Fiscalía General removió al fiscal Juan Vicente Valbuena de todos los procesos que llevaba contra varios investigados por el 'carrusel' de contratos en Bogotá.



La medida le fue notificada hoy, luego de que la Fiscalia General solicitará revertir el traslado que había favorecido al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo, enviado el martes al Centro Social de Oficiales de la Policía (Cespo).

El 28 de febrero pasado Valbuena Niño le envió una comunicación al Inpec en la que dice que no hay objeción alguna por su parte para que Jaramillo permanezca en Cespo.



"Comedidamente me permito informar a usted que una vez revisada la petición de la defensa y analizada la documentación adjunta, esta delegada no encuentra objeción alguna para que el detenido Andrés Jaramillo López sea trasladado con las debidas medidas de seguridad a alguno de los sitios propuestos por el defensor en esta ciudad. Atendiendo además a que las salas de paso de la Fiscalía son un lugar transitorio de reclusión", dice la comunicación de Valbuena, fiscal 64 especializado.



Pero esta semana el mismo Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que es un "pésimo mensaje que clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para sindicados o condenados por corrupción", y ordenó revertir dicho traslado para que sea enviado a una prisión.



Los procesos que adelanta Valbuena, como el que se desarrolla este martes contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno por peculado por apropiación y concierto para delinquir por las irregularidades en la contratación en Bogotá, seguirán bajo su cargo hasta que se haga el empalme con el nuevo fiscal del caso.



