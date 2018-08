Hasta carros de funerarias eran retenidos por redes de extorsionistas

Una red criminal dedicada al secuestro y la extorsión exigía entre 30 y 50 millones de pesos a empresas de carga y de mensajería en Barranquilla por dejar en libertad a conductores y devolver tractomulas o camiones. También hurtaba vehículos de alta gama para después extorsionar a sus propietarios bajo amenazas, exigiendo fuertes sumas de dinero para retornarles los automotores.



Ayer fueron capturadas 18 personas, señaladas de integrar esa red criminal, que desde hace seis meses tenían azotados a los empresarios de la capital del Atlántico con esta modalidad de extorsión y secuestro.

“Su modus operandi consistía en ubicar camiones último modelo, algunas veces les hacían seguimiento, o en caso de ser transportadores llamaban solicitando un servicio. Les pedían recoger la carga en algún punto, y allí procedían a secuestrar al conductor y a retener el vehículo”, dijo el general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía, quien señaló que contra esta organización hay 21 denuncias que serán presentadas al juez del caso para garantizar que los capturados sean enviados a prisión.



Muchos taxistas de Barranquilla también fueron víctimas de la organización. “Yo recogí una pareja y me solicitaron llevarlos a Galapa. Ya en un punto el hombre sacó un arma, me golpeó y la mujer me despojó de mis pertenencias. Después llamaron a mi familia y les exigieron un millón de pesos por dejarme libre con el taxi”, se lee en una de las denuncias interpuestas.



Las capturas hacen parte de una redada nacional de la Policía y la Fiscalía en la que fueron capturadas 189 personas dedicadas al secuestro y la extorsión.



En el Valle se desarticuló una red que llamaba a las funerarias y les solicitaba el servicio en puntos alejados, “donde no hubiera señal de celular y mientras el conductor se desplazaba al punto, llamaban a la empresa exigiendo uno o dos millones de pesos porque supuestamente estaba secuestrado el conductor y el carro fúnebre”, dijo el director del Gaula.



Esta modalidad de plagió y retención del automotores está catalogada como secuestro exprés, lo que aumenta la pena para las personas capturadas.



Investigadores que participaron en la operación señalaron que en Bogotá el hurto de motos y carros para después pedir un pago por su devolución es muy frecuente.



“Yo dejé el carro frente a un edificio en el sector de la Esperanza para entregar un pedido. No me demoré 10 minutos. Cuando regresé, ya no estaba. No lo tenía asegurado, así que me fue más factible pagar los dos millones de pesos que me exigieron por devolverlo”, narró una de las víctimas de esta modalidad.

En total fueron 24 operaciones simultáneas en 20 departamentos, en las que participaron 1.000 uniformados entre unidades de Inteligencia y de choque que fueron coordinados por 24 fiscales.



Durante los allanamientos se incautaron 102 celulares y 92 simcards, así como otros sistemas de almacenamiento de información que están siendo analizados por los expertos del Cibergaula para identificar a otros cómplices en la calle encargados de perpetrar los secuestros y cobrar las extorsiones.



Las autoridades verifican si en las redes criminales hay personas que ya estarían privadas de la libertad y que desde la cárcel hacían las llamadas exigiendo los pagos para devolver los vehículos.



