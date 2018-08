Hablan 12 chuzados por la red de militares (r)

Gustavo Basto, abogado laboralista de Villavicencio, Meta, era uno de los blancos de la red de interceptadores ilegales creada por oficiales retirados del Ejército.

Su nombre aparece en el tablero de tareas pendientes que la Fiscalía encontró en la oficina de la señalada ‘hacker’ María Alicia Pinzón Montenegro. EL TIEMPO tuvo acceso a imágenes del lugar y estableció que al lado del apellido y del celular de Basto estaban varios de sus clientes.



“No sé por qué mi teléfono aparece en la lista de interceptados. Soy un abogado que trabajo con sindicalistas de empresas contratistas de Ecopetrol a las que tenemos demandadas”, les dijo Basto a reporteros de EL TIEMPO.



Uno de sus clientes es Eliécer Alba, quien dice trabajar para la reputada multinacional Nabors Drilling, con sede en Bermudas y EE. UU.



Su nombre y celular también estaban en poder de la red de chuzadores. “No tengo ni idea de por qué estarían interesados en interceptarme. Conozco al doctor Basto, porque es el jurídico de una asociación de discapacitados a la que pertenezco y a través de la cual yo y otros compañeros denunciamos a la multinacional petrolera”, explicó.



En efecto, dos más de sus compañeros –Alejandra Guerrero y Antonio Torres, ubicados en Guamal, Meta– aparecen en la lista de la ‘hacker’.

El caso Guaza

Las autoridades esperan que entrevistando a las víctimas se pueda llegar a las personas que pagaron por las interceptaciones ilegales, cuyas tarifas dependían del portafolio contratado: llamadas, chats de WhatsApp y hasta seguimientos de comunicaciones en redes sociales.



Otras de las víctimas de esta red, identificadas en el tablero de la ‘hacker’, están relacionadas en un listado titulado ‘Tarea caso Guaza’.



En este apartado figuran cinco teléfonos celulares de personas ubicadas en Buga y Cali, Valle, dos de las cuales se identificaron como una pareja de comerciantes de productos usados en ganadería.



Se trata de Blanca Torres y Jairo Posada, quienes afirmaron que desconocen por qué sus comunicaciones podían ser interceptadas.



“Lo único que me ha pasado este año es que me robaron una moto, que luego apareció botada en una calle aquí en Buga y que fui a recoger. Pero no hemos tenido amenazas ni negocios difíciles nunca”, afirmó Posada.



Este último aparece en la lista identificado como ‘admon finca’, pero él niega tener propiedades rurales.



Además, figura el apellido Guaza junto a un número telefónico; EL TIEMPO llamó, y respondió un hombre que se identificó como Orlando Guaza.



Aseguró que trabaja en oficios varios de construcción por todo el Valle, que está domiciliado en Cali y que nunca ha escuchado hablar de Posada o de su esposa.

Sin embargo, en el tablero conocido por este diario figuran anotaciones sobre seguimientos y posibles ubicaciones de quienes aparecen bajo el rótulo ‘caso Guaza’.

Médicos chuzados

Entre los objetivos de la banda también figuran algunos médicos que, al ser consultados por este diario, también expresaron sorpresa por aparecer en la lista de chuzados. Uno de ellos, Richard Manuel Peña Contreras, aseguró: “Soy caleño, aunque vivo hace años en Villavicencio, pero no tengo nada ilegal ni procesos pendientes como para estar en un listado así”.



Junto a su nombre aparece un número de cédula, que al ser rastreada pertenece a José Fernando Guerrero Acosta, médico cirujano también domiciliado en Villavicencio.



EL TIEMPO habló con otras 4 personas cuyos números estaban en el tablero de la ‘hacker’, pero advirtieron que desconocían por qué sus comunicaciones estaban interceptadas ilegalmente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com