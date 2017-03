¿Quién sabía de pagos de Odebrecht al asesor de Zuluaga?

En marzo del 2014, la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga negoció con José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como ‘Duda’ Mendonça, una asesoría por la que le pagaron 2.859 millones de pesos.



Zuluaga y su hijo David viajaron a Brasil a conocer la propuesta de ‘Duda’. También estuvo Daniel García Arizabaleta cuyo tiquete fue pagado por Odebrecht. Ya se sabe que Odebrecht gestionó la reunión a través de Marcio Polidoro, director de comunicaciones de Odebrecht para América Latina. Basada en la versión del propio ‘Duda’, preso por el escándalo en Brasil, el ente acusador señaló que la firma pagó 1,6 millones de dólares adicionales a lo pactado con la campaña Zuluaga y que los pagos se hicieron en giros por medio de la empresa Topsail Holding.

La revista brasileña ‘Veja’ publicó parte de la declaración del estratega, quien sostuvo que Odebrecht le pagó esa plata, parte de la cual se le entregó en 2015 mediante una consultoría y una transacción inmobiliaria.



(Además: No hay rastro de US$ 2,3 millones de sobornos de Odebrecht en el 2009)



La Fiscalía ha señalado que esos hechos vinculados a la financiación de la campaña no son de su competencia, pero eventualmente sí otras conductas que se habrían registrado en esas operaciones.



La investigación hoy está en manos del Consejo Electoral y se trata de establecer quién en la campaña sabía de estos pagos confesados por el asesor ‘Duda’. Zuluaga ha dicho que no conoce de esa transacción y que todo está claro en las cuentas de su campaña.



