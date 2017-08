Juez condenado por desfalco a Ecopetrol favoreció tres tutelas

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

En la investigación sobre la red de corrupción judicial de magistrados y jueces acusados de hacer parte de un plan para desfalcar a Ecopetrol se llegó, la semana pasada, a la condena del juez tercero laboral de Cúcuta, Samuel Darío Rodríguez Duarte, por los delitos de prevaricato en concurso homogéneo y sucesivo.



La sala penal del Tribunal Superior de Cúcuta avaló las pruebas de la Fiscalía contra Rodríguez, quien está en prisión. El monto de la condena se conocerá el 14 de septiembre próximo.



El proceso en su contra está relacionado con tres sentencias de tutela en contra de la empresa colombiana en las que se ampararon los derechos fundamentales invocados de extrabajadores de la compañía.

En las decisiones ordenó los reintegros y el pago de los salarios dejados de recibir.



La Fiscalía calculó pérdidas en Ecopetrol por 134.000 millones de pesos.



Según la Fiscalía, en las decisiones Rodríguez Duarte no tuvo en cuenta las advertencias sobre la improcedencia de la acción de tutela. “Se ampararon derechos que fueron presuntamente vulnerados hasta 9 años atrás, sin que se demostrara la existencia de un perjuicio irremediable y no se atendieron las normas que regulan la competencia de las tutelas”, indicó.



“Las decisiones fueron producto de la arbitrariedad y capricho del funcionario, con el ánimo de favorecer a los accionantes con pagos indebidos”, agregó.



En los tres procesos se encontró que los reclamantes no laboraban en Cúcuta ni en los municipios que constituían la jurisdicción de los jueces ordinarios de este circuito.



El 14 de junio del 2011, Rodríguez amparó los derechos constitucionales de Alvis Ulloque Gabriel, exempleado de Ecopetrol. Los siguientes beneficiarios, con fallo del 25 de mayo del 2011, fueron Óscar Manuel Monsalve Jaimes, María Alejandra Joya y Jhon Harvey Vega, quienes salieron de la empresa en el 2004. Un mes después, el 24 de junio del 2011, Rodríguez profirió sentencia a favor de Hernando Hernández Pardo.



Estos casos llegaron a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó las decisiones.



Por estos hechos se encuentra en prisión el magistrado Félix María Galvis y el próximo viernes será la imputación de cargos contra el magistrado Fernando Castañeda Cantillo, quien está prófugo.



