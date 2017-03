'Odebrecht es una multinacional del crimen organizado': Carrillo

Durante foro realizado en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el procurador General, Fernando Carillo, se refirió a la empresa brasilera Odebrecht como una “multinacional del crimen organizado” y añadió que lo que hay que tratar de llevarla a la muerte jurídica.



“Debemos perseguir la responsabilidad penal de las personas jurídicas para llevar a la muerte jurídica a este empresa, pero nosotros no disponemos en este momento en Colombia de una herramienta legal”, enfatizó Carrillo.

El Procurador añadió que lo que el país reclama en el inicio de este año electoral es transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. “En el país va a ver un voto castigo en las próximas elecciones y lo importante es que la gente vote pensando en la institucionalidad. Que aquí no haya aventuras no haya saltos al vacío. Estamos iniciando un año electoral que es crucial en uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país”, afirmó.



Además, señaló que cualquier uso de bienes o servicios del Estado para favorecer campañas políticas será entendido e investigado por esta entidad como participación en política.



“Hoy en Colombia no tenemos una legislación que nos deje claro qué se entiende por participación política, pero el sentido más real donde uno puedo concretar eso es cuando se utiliza la entrega de viviendas, los carros de la Alcaldía o escuelas públicas para que candidatos hagan proselitismo electoral y eso es precisamente en lo que nos vamos a concentrar para informar y denunciar frente a la Procuraduría”, indicó Alejandra Barrios, directora Nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE).



POLÍTICA