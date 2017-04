‘Hay que atacar las causas de la corrupción no solo los síntomas’

05 de abril 2017 , 10:18 a.m.

El procurador Fernando Carrillo dijo que se necesita trabajar articuladamente para atacar las causas de la corrupción y no simplemente conocer los “síntomas”.



Carrillo reclamó efectividad de la justicia para combatir el fenómeno de corrupción. Dijo que la única forma de materializar el trabajo de las instituciones de control fiscal, disciplinario y penal es con el acompañamiento de la justicia.



“Necesitamos a la justicia trabajando de la mano con nosotros. De lo que están cansado los colombianos es de la injusticia”, indicó Carrillo en el foro Anticorrupción organizado por EL TIEMPO.

Carrillo hizo énfasis en superar el pesimismo que hay frente a la corrupción por la percepción de impunidad. “La gente se pregunta: y denunciar para qué si no hay resultados. La importancia está en mostrar resultados en los momentos más críticos, los ciudadanos no pueden ser solo espectadores”, indicó.



El funcionario citó el trabajo de la rama judicial contra la corrupción: resaltó que el Consejo de Estado, por ejemplo, ha decretado la pérdida de investidura a 60 parlamentarios y cómo la Corte Suprema se enfrentó al paramilitarismo. Para Carrillo esto “demuestra que somos capaces de enfrentarnos a estos problemas y dejar al lado el pesimismo”. “No podemos ganarle a los violentos y dejarnos derrotar por la corrupción”, agregó.

“Hay que sepultar y romper con la carga y el pasivo cultural de ‘usted no sabe quién soy yo’, el enriquecimiento fácil”, dijo Carrillo.



Puntualizó que la lucha contra la corrupción no puede ser una estrategia electoral sino una política de Estado. “Lo peor que le puede pasar a la corrupción es que deje de ser una política de Estado. No puede ser una estrategia electoral”, señaló.

El procurador sostuvo que “la corrupción no puede arrasar con las instituciones” ni mucho menos que “ser corrupto dé estatus”. "Ser corrupto es tener estatus. Se cree que por esa vía es que se cumplen los sueños”, indicó.



En las investigaciones contra el pago de sobornos de la firma Odebrecht para acceder a contratos, Carrillo dijo que en materia disciplinaria se está trabajando para demostrar que “fue un delito continuado para que los casos no prescriban; hay que actuar decididamente en esto”. “La prescripción se está convirtiendo en cómplice de la corrupción", concluyó.



