Juez definirá este jueves principio de oportunidad para Gustavo Moreno

En la que podría ser su última audiencia frente a las autoridades colombianas, el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno se presentará este jueves ante un juez para escuchar si se le concede o no un principio de oportunidad en medio de la investigación por el denominado ‘cartel de la toga’.



En los juzgados de Paloquemao, el juez 17 de control de garantías informará esta mañana si acepta el principio de oportunidad que, por cuarta vez, la Fiscalía General pidió el pasado miércoles para Moreno.

Ese mecanismo es clave para que el polémico abogado, quien está a pocas horas de ser extraditado a Estados Unidos, siga colaborando con las autoridades colombianas en el caso de la red de corrupción en la Corte Suprema que favorecía a investigados a cambio de gruesas sumas de dinero.



El último juez que negó el principio de oportunidad para Moreno argumentó que en el caso no se había escuchado a las víctimas de los delitos del exfiscal, por lo que a la audiencia del miércoles llegó un abogado en representación de la Rama Judicial.



A la audiencia también asistió la Procuraduría, que apoyó el mecanismo de colaboración: “Como representante de los intereses de la sociedad, esta agencia considera que la mejor manera de procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos es permitiendo que la verdad aflore, que quienes intervinieron en este lamentable suceso respondan”, afirmó la delegada del Ministerio Público.



Durante la audiencia del jueves, Moreno reconoció sus delitos: “Estoy convencido de que mi actuación fue vergonzante, he hecho y seguiré tratando de corregir el daño ocasionado, en el marco de esta colaboración, y para mí haber hecho parte de este grupo es vergonzante”, dijo ante el juez.



Y añadió: “Estoy arrepentido. Estoy convencido de que me equivoqué. Es mi deseo, con los riesgos que ello implica, seguir colaborando con la justicia; a pesar de todas las dificultades, es mi deseo seguir colaborando con la justicia”.



Moreno es requerido en Estados Unidos por exigirle en ese país un soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, para entregarle información privilegiada de testigos en su contra por el ‘cartel de la hemofilia’. Ese soborno lo recibió cuando era fiscal Anticorrupción.



JUSTICIA