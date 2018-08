Primera condena por corrupción en la justicia del Meta 

El Tribunal Superiro de Villavicenció emitió un sentido de fallo condenatorio contra el juez del Meta Ronald Floriano Escobar por prevaricato por acción.

Esta es la primera condena que se da en el caso de corrupción judicial en el Meta en el que se descubrió que jueces y funcionarios públicos favorecieron a delincuentes a cambio de sumas de dinero.



El Tribunal lo condenó porque el 12 de diciembre del 2013, desde su posición de juez, Escobar emitió una decisión contraria a la ley al concederle prisión domiciliaria a Hernán Darío Giraldo, alias 'Cesarín', jefe de una organización criminal y quien purgaba una condena de 20 apños de prisión por homicidio, porte de armas, entre otros delitos.



Según Escobar se le debía dar ese beneficio por su condición de padre cabeza de familia, pero lo que mostraron las pruebas fue una realidad diferente.



En el proceso la Fiscalía recordó que no se le podía dar casa por cárcel porque su pena mínima excedía los 5 años de cárcel, porque ese beneficio no existe para los delitos de homicidio, y porque al dejarlo por fuera de prisión, se estaba poniendo en peligro a la sociedad y le estaba permitiendo evadir el cumplimiento de la pena.



En el proceso, según el Tribunal, quedó claro que el juez actuó de manera sesgada, contrariando la jurisprudencia de las Cortes, y que no tuvo en cuenta que se le había negado esa libertad tres veces.



El Tribunal dijo que era evidente que no se podía concederle a 'Cesarín' la detención domiciliaria ya que sus hijos no estaban desprotegidos, contaban con el cuidado de su abuela y su madre.



Según el Tribunal, Escobar actuó con "abierta contrariedad a la ley, a lo que se suma que en la decisión cuestionada privilegió de forma sesgada y amañada el comportamiento carcelario de Giraldo Gaviria", dice la sentencia.



Así, para el Tribunal, Escobar "actuó de forma caprichosa, arbitraria y con evidente voluntad de contrariar el ordenamiento jurídico", al dejar fuera de prisión al jefe de una peligrosa red criminal.



JUSTICIA