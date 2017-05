Así fue el primer gran golpe contra las disidencias de las Farc

“Señora, acer (sic) presencia el día 12 de 05 a las 7 P. M. sin falta en el caserío Carmona. Att Farc Ep”. Eso es lo que se lee en hojas de cuaderno escritas a mano que hombres que se presentaron como de la guerrilla entregaron la semana pasada a unos 20 comerciantes de San Vicente del Caguán, en Caquetá.

Quien citaba era ‘Morrudo’, un curtido guerrillero de las Farc que le hizo conejo al proceso de paz y que, según informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía, fue enviado por ‘Gentil Duarte’, máximo jefe de las disidencias, para que manejara el tema de las extorsiones en Meta, Caquetá y Guaviare.



Ese plan criminal, que muestra que la disidencia pretende ampliar su radio de acción (inicialmente estaba concentrada en Guaviare), recibió un contragolpe contundente el pasado viernes. ‘Morrudo’, cuyo verdadero nombre era Jesús Medina Castaño, murió con uno de sus escoltas al enfrentarse a un comando especial integrado por agentes de Inteligencia y del Gaula de la Policía.



Su muerte es, hasta ahora, el mayor golpe a la disidencia de las Farc en el suroriente

del país y fue producto de varias semanas de intensos seguimientos, desde cuando se denunció en San Vicente del Caguán el hurto de mil cabezas de ganado.



La Policía confirmó que antiguos guerrilleros estaban cobrando extorsiones en la región, y aprovechando la citación obligada a los comerciantes de San Vicente, montó la operación que deja a ‘Gentil Duarte’ sin uno de sus hombres más experimentados. En efecto, ‘Morrudo’ tenía más de 25 años en la guerrilla y conocía a la perfección la zona donde por décadas las Farc ejercieron control.



La noche del viernes 12 de mayo, ‘Morrudo’ se apareció en la reunión de Villa

Carmona. Salió del sitio en una moto y poco después fue interceptado por el comando en el sector de La Punta, zona rural de San Vicente. “Al verse rodeado abrió fuego de manera indiscriminada y en la reacción de los uniformados él y su escolta, un joven de 19 años, recién reclutado, resultaron muertos”, le dijo a este diario una fuente del Gaula. ‘Morrudo’ llevaba seis granadas, las mismas que exhibió en la cita con los comerciantes para intimidarlos y emplazarlos a seguir pagando ‘vacunas’.



Este lunes, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, resaltó la importancia del golpe en el Caguán. “Es el primer combate de fondo que se hace contra disidencias de las Farc y prueba que la inteligencia que estamos recibiendo es la correcta”, dijo Villegas.



‘Morrudo’, agregó el ministro, fue uno de los hombres de confianza del ‘Mono Jojoy’ (máximo jefe militar de las Farc, muerto en combate en el 2010) y era considerado un experto en explosivos. Por eso, ‘Duarte’ lo tenía como uno de sus principales lugartenientes en el grupo de ex-Farc que decidieron seguir delinquiendo y se apartaron del proceso de La Habana.



Las operaciones se mantienen en toda la región. La disidencia ya había sido blanco de un bombardeo, pero no se registraron bajas en esa operación. Las autoridades mantienen la alerta porque en Guaviare se han denunciado reclutamientos forzados (especialmente de jóvenes indígenas) y porque las disidencias están amenazando a los campesinos para que no accedan a los planes de sustitución de coca.



El pasado fin de semana hubo ataques contra la Armada y la Policía en San José del Guaviare. Si bien no dejaron afectaciones en los uniformados, sí generaron zozobra en la población.

Sin noticias del funcionario de ONU

“Sabemos que lo internaron en la selva hacia Puerto Santander, por el río Vaupés”. Ese es el reporte que dio un líder social de la región sobre la situación de Harley López, funcionario de Naciones Unidas que fue secuestrado por la disidencia en el sector de Barranquillita, en Miraflores (Guaviare), cuando terminaba de socializar con cerca de 400 campesinos el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.



López estaría bajo custodia de ‘Iván Mordisco’, que es hoy por hoy uno de los objetivos más buscados por la Fuerza Pública. En la región hay otros dos secuestrados por los antiguos guerrilleros.



