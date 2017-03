Prieto rectifica que presidente Santos supiera de sus visitas a la ANI

El gerente de las campañas a la presidencia de Juan Manuel Santos en el 2010 y 2014, Roberto Prieto, a través de una comunicación interna con 'La W Radio', se refirió a las visitas que hizo a la oficina de Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



De esta forma respondió al artículo publicado el domingo por EL TIEMPO en el que se daba a conocer que Prieto estuvo en seis ocasiones en la oficina de Andrade.





“No me he tomado un tinto por estas gestiones, son legítimas, nunca llamé a un funcionario de segundo nivel para absolutamente nada, nunca he negado estas visitas, hasta el Presidente (Santos) las sabía, que yo lo único que he querido es ayudar”, afirmó Prieto quien señaló que es un funcionario privado y que no tiene ninguna restricción de visitar esa dependencia.



Sin embargo, horas después, el mismo Prieto justificó que ese señalamiento el mandatario fue un "lapsus" y reversó lo ducho esta mañana en 'La W Radio'.



El exgerente puntualizó: “Esos proyectos están lejos, pero muy lejos de ser aprobados, mire no más que después de llevarlos nunca volví a la ANI”, y dijo que lo único que quiso fue impulsar a varias empresas que querían invertir en el país.



(Además: Secretario privado de la ANI fue quien hizo cita con Otto Bula: Prieto)



Prieto hizo un resumen de sus visitas a la institución, de las cuales afirmó que no superaron las cuatro: "Socialicé tres empresas que querían invertir APP, es decir, traerán recursos a Colombia. Todo está en estudios. Fui transparente, lo hice directamente con el director de la ANI”, afirmó.



Y añadió: “El caso Ocaña-Gamarra se comenzó a trabajar desde el año 2012. Si revisa la cronología para julio o agosto ya estaba muy definido ¡Qué iba a averiguar yo ahí! Repito, yo no soy Dios en la tierra para influir en todas esas instancias”, dijo Prieto quien reconoció a la vez que conocía la información sobre el segundo Túnel de la Línea.



“Andrade me habló del segundo Túnel de la Línea y promoví los empresarios, quienes querían ingresar a Colombia, se los presenté y hoy están presentando una APP. Eso es cierto”.



Con respecto a la Ruta del Sol III, se trata de Impregilo. Se me acercaron para decirme que se iban de Colombia por el maltrato de la ANI y la interventoría. Yo llamé a Andrade y le dije que los escuchara. Y lo de Cúcuta-Sardinata es otro empresario que quería invertir en una APP. Es decir, poner plata para una obra. Ahí van más o menos cuatro visitas, ¿qué hice de malo? Le recuerdo que fui gerente de las dos campañas de Santos y todo el mundo acudía a mí para socializarlo”, resaltó Roberto Prieto.



JUSTICIA