Prejuicios contra personas LGBTI cobran cada vez más vidas en Colombia

El pasado domingo varias mujeres transgénero fueron atacadas en Fontibón, al occidente de Bogotá por siete hombres que entraron en una peluquería y las agredieron. Los hombres amenazaron con matarlas si no se iban del barrio.



Las mujeres aseguran que se trató de un ataque homofóbico, del que salieron gravemente heridas. Sin embargo, este no es un caso aislado.



En Colombia la violencia contra esta comunidad no cesa: en 2017 fueron asesinadas 109 personas LBGTI, una más que en 2016.



Según el informe anual de Colombia Diversa el 37% de estos crímenes se cometieron por prejuicios. Esto, afectó mayoritariamente a las mujeres trans (17de 35 fueron asesinadas por ser trans) y a los hombres gays (20 de 44 fueron asesinados por ser gays).

Según el informe, “los casos más comunes fueron los asesinatos de hombres gays en sus viviendas, los asesinatos de mujeres trans en zonas de trabajo sexual y espacios públicos”.



La mayoría de asesinatos se cometieron en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. En la capital del país y en el Tolima se presentó un aumento notable de homicidios, pues la cifra aumentó de 5 a 12 y de 2 a 7 respectivamente.



Además de la prevalencia de prejuicios contra las personas LBGTI, existen otros factores de riesgo como “la exclusión socioeconómica, la falta de oportunidades educativas y laborales, el conflicto armado y la complicidad de las autoridades”, explica el informe.



El promedio de edad de las víctimas es 37 años. Sin embargo, el 31% fueron jóvenes mejores de 25 años.



Otra de las cifras que revela el informe es que el 63% de las víctimas trans se dedicaba al trabajo sexual y ninguna realizaba actividades profesionales o técnicas, lo que da una idea del contexto social de estas personas.

De los 109 casos actualmente solo tres han tenido sentencia sancionatoria. 50 de estos casos están en indagación y 45 no tienen información de la investigación.



Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, explica que la obtención de datos es posible gracias al esfuerzo de organizaciones sociales y de algunos miembros de la sociedad civil para registrar estos casos.



Según Sánchez, las autoridades al momento de hacer las investigaciones no registran a las personas trans como tal: “No estamos como hace unos años, cuando no sabíamos nada de los LGBTI, hoy ya son un grupo focalizado y ya es hora de que instituciones como la Fiscalía hiciera una selección de casos para poder llegar a más conclusiones”, afirma.



ELTIEMPO.COM