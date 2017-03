Por falta de gestión, caducaron más de $ 40.000 millones en multas

El año pasado, por conductas que pusieron en riesgo la seguridad vial se impusieron multas por 860.433 millones de pesos. Pero, hasta hoy, las administraciones locales solo han recibido el pago efectivo de 130.155 millones.



Ese valor corresponde apenas al 15 por ciento del total. Lo más grave es que infracciones por 40.516 millones de pesos ya caducaron por física falta de gestión de las secretarías locales de Tránsito. Y multas por otros 139.741 millones van por la misma vía.



La alerta está contenida en un informe de la Superintendencia de Puertos y Transportes, entidad nacional que vigila la gestión de las autoridades del ramo.



En el 2016, según los reportes oficiales, se impusieron en promedio en el país entre 270.000 y 280.000 comparendos mensuales. La estadística de la Policía, que controla las carreteras pero no actúa como autoridad de tránsito en todas las ciudades y municipios del país, arroja que se impusieron 3’596.000 comparendos entre el primero de enero y el 28 de diciembre del año pasado.



Del total nacional de partes, casi la mitad, 1’882.760 correspondían a infracciones como el exceso de velocidad, adelantar en curva, manejar borracho, sin licencia o sin Soat, así como no portar los elementos mínimos de seguridad y realizar maniobras peligrosas en el caso de las motos.



Nueve de cada diez fueron para vehículos de servicio particular (1’676.826 multas). De estas, el 56 por ciento (882.071 sanciones) fueron impuestos a motociclistas.



Los vehículos de servicio público fueron sancionados 205.934 veces por infracciones a la seguridad vial.



El superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, denunció que hay 53.766 comparendos por infracciones contra la seguridad vial, a los cuales no se les habría realizado ninguna clase de trámite administrativo, razón por la cual estos recursos se habrían dejado de gestionar en favor de los municipios”.



En Bogotá, la inoperancia dejó $13.035 millones en caducidades referentes a 21.061 comparendos. En Medellín se beneficiaron 7.220 infractores, que dejaron de pagar $ 3.285 millones; En Cúcuta, 3.586 comparendos por $ 2.575 millones no fueron ejecutados. Santa Marta, con $1.730 millones perdidos; Barranquilla, con 1.353 millones y Popayán con 1.228 millones son las ciudades que siguen en la lista de las de peor gestión de cobro. Lo más grave es que un porcentaje similar de caducidades se estaría dando frente a las otras multas, según fuentes del ramo.



“Hay que revisar qué pasa en estas ciudades, ya que de nada sirve imponer multas si al final no se cobran. Una sanción solo se completa cuando el infractor paga la multa”, dijo Jaramillo.

Menos partes a borrachos

Las faltas más frecuentes, según la Súper, fueron el exceso de velocidad, no portar el Soat, no tener vigente el certificado de revisión técnico-mecánica o, en el caso de las motos, no usar casco y chaleco.



Además de confirmar la indisciplina de los colombianos a la hora de manejar, factor clave en los accidentes que dejaron casi 7.000 víctimas mortales en el año, el informe plantea posibles inconsistencias en la imposición de multas de tránsito frente a las conductas más peligrosas al conducir un vehículo.



Así, mientras en Medellín, que tiene 252.409 carros matriculados, se impusieron 357.000 comparendos por conductas que afectan la seguridad vial, en Bogotá se impuso menos de la tercera parte: 110.376.



Esa cifra es inusualmente baja (menos partes que Cali y Barranquilla), mucho más si se tiene en cuenta que en Bogotá hay 2,2 millones de vehículos.



Es decir, mientras en Medellín se imponen, en promedio, 1,4 partes por cada carro, en Bogotá el promedio es de 0,04 por carro. Fuentes del Distrito señalaron que las cifras de la Súper son parciales, pues en total en la capital se impusieron 557.540 partes por todo tipo de infracciones.



Las estadísticas muestran que los partes por manejar borracho bajaron de 36.322 en el 2015 a 26.343 en el 2016 (un 27 por ciento). En Bogotá se impusieron 2.907 multas por esta razón; siguen Medellín (2.242) y Barranquilla (1.330).



En esta materia, la Súper detectó una veta de corrupción: aunque quienes son sorprendidos manejando con tragos deben tener suspendida su licencia, en 31.235 comparendos impuestos por otras infracciones se comprobó que esos conductores previamente habían sido reportados por embriaguez, y sin embargo mantenían la licencia.



La Súper reporta también que los comparendos por exceso de velocidad bajaron 37 por ciento en 2016: pasaron de 1’113.583 a 702.481.



En esta materia, se cree que la mayor frecuencia de los retenes y los dispositivos de control electrónicos funcionaron como disuasivo para los conductores imprudentes.

Así va este puente festivo

Hasta este domingo, 164 personas habían sido sorprendidas por la Policía conduciendo bajo los efectos del alcohol por las carreteras del país durante este puente festivo, en el cual se han movilizado en total 1’813.933 vehículos.



Hasta el sábado se habían sancionado 1.741 conductores infractores, 321 de los cuales son motociclistas, 35 adelantando en sitio prohibido y 74 por transporte pirata.



También se reportaron 48 accidentes de tránsito que ocasionaron la muerte de 18 personas. Sin embargo, las autoridades señalaron que el año pasado, en la misma fecha habían perdido la vida 54 personas en accidentes de tránsito.



