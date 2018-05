Piden estado de conmoción para enfrentar hacinamiento en Medellín

Medidas urgentes para enfrentar el hacinamiento carcelario en Medellín le pidió el Concejo local al presidente Juan Manuel Santos.



La presidenta de la corporación, Marleny Arcila, solicitó en una carta al jefe del Estado que se ocupe con la Fiscalía de impedir que “se disminuya un solo segundo la presión sobre las estructuras criminales” que hacen presencia en la ciudad.

Igualmente sostuvo, incluso, que si era preciso se declarara el estado de conmoción interior para arbitrar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia fruto de la operatividad de la Fuerza Pública.



Esto a raíz de la advertencia de la Fiscalía, que señaló que no podía avanzar con operaciones de captura en la capital antioqueña al no tener un lugar para llevar a los detenidos.



El director de la Fiscalía en Medellín, Raúl González calificó de crítica la situación de hacinamiento y señaló que el ente acusador tiene hoy bajo su custodia a 140 personas, cuando la capacidad es solo de 20 detenidos.



“Le pedimos al Inpec que asuma su responsabilidad para desocupar las salas de paso, que no tienen espacio para visita ni para tomar el sol. Se han habilitado pasillos para que estas personas duerman prácticamente unas encima de las otras”, señaló el funcionario.



El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, también hizo un llamado para que el Inpec y el Gobierno Nacional apoyen a Medellín con decisiones para superar la situación y poder mantener la operatividad contra la criminalidad.



Gutiérrez afirmó que, por ejemplo, no se han realizado traslados de presos de Medellín que ya tienen autorizado su paso a penales de El Espinal, en Tolima, y que podrían abrir nuevos cupos en la ciudad.

“Yo estoy de acuerdo con el Fiscal General en la preocupación que tiene, que es la mía: no puede ser que tengamos este hacinamiento carcelario”, agregó el mandatario.



