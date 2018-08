‘Orejas’ se va a declarar inocente en Estados Unidos

El esmeraldero Pedro Nel Rincón Castillo, ‘Orejas’, se va a declarar inocente de los dos cargos por narcotráfico por los que fue extraditado este miércoles a Estados Unidos.



El abogado Robert E. Abreu, defensor de ‘Orejas’ en el proceso que se le sigue en EE.UU., le confirmó a EL TIEMPO que su cliente está citado para este jueves a la una de la tarde en la corte del distrito sur de la Florida, la cual lo pidió en extradición para su primera audiencia ante la justicia de ese país.

“Se va a declarar no culpable. Luego se van a pedir oficialmente las pruebas que la Corte tiene en su contra y se va a pedir que el juicio no sea resuelto por un solo juez, sino que se lleve por el sistema de jurado (en tal caso, la decisión sobre su inocencia o culpabilidad no la decide una sola persona sino un grupo de doce ciudadanos)”, señaló Abreu.



Según la investigación de la justicia de EE.UU., el poderoso esmeraldero, que purgaba en Colombia una pena de 27 años de prisión por homicidio, participó en el envío de varios embarques de cocaína a través de rutas por Venezuela, México, Haití y República Dominicana.



En el expediente figuran siete episodios concretos que van desde la construcción de 10 laboratorios en Boyacá para el procesamiento de cocaína, su supuesta relación con otros traficantes de droga y el envío de mensajeros para recoger en República Dominicana plata proveniente de actividades ilegales hasta señalamientos sobre un plan para derribar un helicóptero “a fin de eliminar fuerzas del orden de Estados Unidos, porque suponían que el piloto era de ese nación”.

En el expediente también aparecen otros familiares y exsocios del esmeraldero, como Gilberto y Omar Josúe Rincón Castillo, Horacio de Jesús Triana y el exalcalde de Coper (Boyacá) José Rogelio Nieto Molina.



La Corte Suprema de Justicia ya entregó concepto favorable para la extradición de los cuatro a Estados Unidos, cuyo trámite para darle cumplimiento ya cursa la etapa final.



La directora contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Claudia Carrasquilla, sostuvo que ‘Orejas’ tiene dos investigaciones abiertas en Colombia: una por concierto para delinquir y otra por homicidio en hechos registrados en Boyacá, y “cuando regrese a Colombia deberá responder por esos crímenes”, dijo.



El pasado 5 de junio, ‘Orejas’ y varios de los integrantes de su clan fueron incluidos por el departamento del Tesoro de Estados Unidos en la temida Lista Clinton, y fuentes cercanas a las investigaciones señalan que en Colombia está pendiente un capítulo de extinción de dominio para ocupar todos los bienes que habrían sido comprados con dinero de actividades ilegales y que están a nombre de los capturados o de sus familiares.



