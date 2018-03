Parte de mansión que le quitaron a ‘la Gata’ está en ruinas

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ya cuenta en su inventario con uno de los dos predios que hacían parte de la gigante mansión en donde Enilce del Rosario López Romero, más conocida como ‘la Gata’ –polémica empresaria del chance–, está cumpliendo su pena de 37 años de cárcel por un caso de homicidio y por vínculos con grupos paramilitares.



Sin embargo, al momento en que los funcionarios de la SAE evaluaron el estado en que se recibía el inmueble llegaron a la conclusión de que el mismo está en las peores condiciones. ‘La Gata’ entregó una casa en ruinas; la mitad de un englobe inmobiliario. De dos inmensas viviendas que fueron unidas solo entregó al Estado la mitad.

Las dos casas están ubicadas una al lado de la otra, interconectadas entre sí, y ubicadas en un exclusivo sector de Barranquilla. La que acaba de recibir la SAE es la de la carrera 59 con nomenclatura 91-20, y la que continúa habitando López Romero es la número 91-42.



Según la SAE, ‘la Gata’ hizo la entrega del predio de 1.200 metros cuadrados de manera voluntaria y el procedimiento se dio después de que el Juzgado Sexto de Penas de Barranquilla revocó la detención domiciliaria de la cuestionada empresaria. El inmueble “fue recuperado a través de los procedimientos internos”, que llevaron a López y familiares a la entrega de las llaves sin contrariedad alguna.

No obstante, la Sociedad de Activos Especiales ha hecho sus reparos en cuanto a las condiciones que recibió el inmueble, pues está totalmente averiado, con sus paredes en pésimo estado.



Si este predio estuviera en buen estado, la SAE decidiría arrendarlo, y por sus dimensiones y el sector en donde se encuentra, fácilmente podría percibir unos 25 millones de pesos mensuales por un arriendo. Por las condiciones en que fue recibida la casa habría que hacer una altísima inversión para recuperarla. La otra salida a la vista de la sociedad administradora de bienes especiales es la de someterla a remate, a pesar de que sigue en curso el proceso de extinción de dominio.



La casa 91-20 es desde ya una entrega parcial de la propiedad, por lo que la SAE sigue adelante con el proceso de recuperación de todo el inmueble. La casa que hace falta que el Estado reciba tiene una dimensión de 1.000 metros cuadrados, y es en donde López Romero sigue viviendo de forma irregular.



Esta casa debería ser entregada en un corto plazo, apenas se dé cumplimiento a la orden emitida por el Juzgado Sexto de Ejecución de penas de Barranquilla que ordenó que ‘la Gata’ sea trasladada a la cárcel el Bosque de esa misma ciudad.



La decisión del despacho judicial contiene una suerte de condiciones como que su celda sea acondicionada previamente con todo lo que se necesita para la atención médica de una persona en mal estado de salud.



Para el abogado de López Romero, Iván Cancino, el traslado de su representada se dará apenas el Inpec cumpla con las reparaciones del sitio de reclusión, de acuerdo con lo expresado por el juez en su decisión. La obra para adaptaciones aún no ha empezado y el Inpec ha dicho que no cuenta con los recursos para cumplir la orden judicial.



Mientras no se hagan los ajustes en la cárcel del Bosque, López Romero deberá permanecer en la otra casa embargada el 22 de mayo del 2014.



