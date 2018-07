Pareja ecuatoriana habría sido asesinada hace dos meses

Solo días después de entregar una prueba de supervivencia de Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanessa Velasco Pinargote el pasado 17 de abril, ‘Guacho’ habría dado la orden de asesinar a la pareja de esposos ecuatorianos.



Ayer, el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, confirmó que los dos cuerpos hallados este lunes en zona rural de Barbacoas, Nariño, corresponden a los de Villacís y Velasco, y que por su grado de descomposición habrían sido asesinados hace dos meses; es decir, en los mismos días que fueron asesinados, también por ‘Guacho’, los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador: Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.

Según Valdés, la necropsia mostró que Villacís y Velasco fallecieron desangrados como consecuencia de varias heridas con armas cortopunzantes en el cuello y el abdomen. Su identidad plena se logró a través de pruebas de dactiloscopia.

Valdés señaló que los otros elementos y estudios que se han realizado serán entregarán a la Fiscalía, que tiene en su poder la investigación para dar con los responsables de los hechos.



En el video, que fue la única prueba de supervivencia conocida de la pareja, Villacís le pidió al presidente de su país, Lenín Moreno, negociar con los hombres que los tenían secuestrados para que no les pasara “lo mismo que a los periodistas”. “Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver a Ecuador, nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra. Señor presidente, deles lo que ellos quieran”, afirmó. Sin embargo, desde ese momento no se tuvo más información sobre la pareja.

Según la denuncia presentada por la familia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador, los esposos viajaron al norte para concretar la venta de una motocicleta.



El hallazgo de los cuerpos se dio en medio de un dispositivo de seguridad que incluyó el uso de perros especializados en búsqueda y rescate y que fue desplegado en un perímetro definido en límites entre Barbacoas y Tumaco gracias a datos entregados por un informante. En un área cercana fueron encontrados el 21 de junio los restos de Rivas, Ortega y Segarra.



“El gobierno nacional está actuando de manera expedita y conjunta con las autoridades colombianas para la repatriación de los cuerpos. Condenamos los actos criminales en nuestra frontera norte y nos descansaremos hasta encontrar a los responsables de estos repudiables actos”, publicó ayer el gobierno de Ecuador en un comunicado de la Secretaría Nacional de Comunicación.

COMUNICADO OFICIAL | Sobre la confirmación, tras las pericias realizadas por la @FiscaliaCol, de que los dos cuerpos encontrados en la zona de Tumaco son los restos de nuestros compatriotas Óscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados en abril de este año. pic.twitter.com/SaI2YwIlZi — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 4 de julio de 2018



